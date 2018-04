Bilim dünyası kanserin nedeni ve tedavisine odaklanmışken, bu hastalığa dair bildiklerimize her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Belli başlı kanser türlerini biliyoruz ama her tür kendi içinde de çok sayıda farklı özelliklere sahip. Bunun yanında bir de çok sık duymadığımız kanser türleri var; onların başında da 'ağız kanseri' geliyor. Ağız kanserinde oran azımsanmayacak kadar yüksek, tüm kanser türleri içerisindeki yüzde 5 ila 7'lik bir orana sahip.