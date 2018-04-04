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o kanserin habericisi!

Sinsice ilerleyen kanseri, tanısı zor olduğu için en çok korkulan kanser türlerinden biri. Yeni başlayan diyabet ve hızlı kilo kaybının hastalığın önemli belirtileri olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Kement, “Sanat-müzik terapisi, egzersizler ve gevşeme egzersizleri, tedavide hastaya psikolojik açıdan büyük fayda sağlar” dedi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:49
Ani zayıflama o kanserin habericisi!

Sadece bir demet maydanoz kadar ağır bir organımız … Oysa ki, ağırlığıyla kıyaslanmayacak derecede büyük bir işlevi var. Vücudumuzda kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde görev yapan 'insülin' ve 'glukagon' isimli hormonları üreterek dolaşım sistemimize verir. Bir diğer önemli görevi ise gıdaların sindirimine yardımcı olan çeşitli enzimleri üreterek ince bağırsaklarımıza salmaktır.

10 HASTADAN 1'İ ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİYOR

12-15 cm uzunluğunda, 60-80 gram ağırlığındaki pankreas, karnımızın arka kısmında, mide ile omurgamız arasında yatay olarak konumlanır. Dalakla, bağırsakları ve karaciğeri besleyen büyük hayati damarlarla ve safra yollarıyla çok yakın komşudur. İşte hem bu hayati damarlara yakın komşuluğu hem de organın yeri sebebiyle 'pankreas organının kanseri', en geç bulgu veren kanser türleri arasında ilk sıralarda gelir. Öyle ki, pankreas kanserli vakaların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'i hekime başvurduğunda ameliyat edilebilir evrede yakalanabiliyor. Hastalar uygun şekilde ameliyat edilip mevcut onkolojik tedavileri alsalar dahi, sadece dörtte biri 5 yıl yaşayabiliyor. Ameliyat edilemeyen evrelerdeki hastalar için ise ortalama yaşam beklentisi genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Peki, bu en sinsi ve çok hızlı ilerleyen kanserle savaşmak ve erken teşhis mümkün mü? Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Kement, ile ilgili önemli bilgiler verdi…

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Ani zayıflama o kanserin habericisi!
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