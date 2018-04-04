Dikkat! Siz de yo yo sendromu yaşıyor olabilirsiniz!

YO-YO SENDROMU NEDİR?

Çok sık ve yanlış tarzda yapılan diyetlerle hızla verilen kilolar, hızla geri alınıyor. Hızla kilo verip, diyeti bırakınca geri almaya "yo-yo sendromu" denir. Bu süreçte kilolar da tıpkı oyuncak yo-yo gibi bir gidip bir gelir, diyet yapan bireylerin bütün emekleri boşa gider ve metabolizma ne yazık ki deforme olur. Çünkü aç kalarak yapılan diyetlerin ardından kilo kaybının hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu diyetlerin süresinin her zaman kısa olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz artık. Çünkü vücudumuz uzun süre aç kalmayı reddeder, bir süre sonra otomatik kontrol mekanizması devreye girerek metabolizmanın minimumda çalışmasını sağlar. Hızla kaybedilen 3-5 kilodan sonra tartıda bir değişiklik görülmediği için motivasyon düşer, moral bozukluğu ile açlık birleşir ve yemeye devam ederiz. Sonrasında yavaşlayan metabolizma ile hızla kilo alımı gerçekleşir. Bu kısır bir döngüdür. Her bir diyet süreci bir öncekine göre daha zor geçer, kilo probleminiz büyür ve ideal kilonuzdan gitgide uzaklaşırsınız.