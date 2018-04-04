İnsilün direnci nedir? İnsilün direnci belirtileri nelerdir?

Pankreasın aşırı insülin üretmesi, kanda insülün miktarının yükselmesine neden olur. Kanda yükselen insülin; hücre düzeyde duyarsızlığa sebep olur. Ciltte özellikle koltuk arası, kasım ve eklemlerde renk değişimleri, açıklanamayan kilo alma ve kilo verememe, adet düzensizliği, aşırı tüylenme, yağlı karaciğer gibi sorunları olan bireyler kesinlikle insilün direnci tehlikesiyle karşı karşıyadır ve sağlık kontrolünden geçmelidir.

İnsilün direnci belirtileri nelerdir?

İnsilün direnci belirtileri olarak özellikle dikkat edilmesi gerek konular şu şekilde... Çok büyük bir problem olan obeziteyle ilişkili olan insülin direnci konusu son zamanlarda artış gösteren sıkıntılardandır. İnsilün, yediğimiz gıdalardaki şekerlerin vücudumuz tarafından kullanılmasını sağlıyor insülün direnci ortaya çıktığı zaman gıdalardan alınan şeker, vücudumuz tarafından kullanılmak yerine, yağ dokusunda depolanıyor eğer yemeklerden hızlıca açıkıyorsanız yemeklerden sonra uykunuz geliyorsa geceleri açlıkla uyanıyorsanız, uyku problemleri yaşıyorsunuz mutlaka insilün direnci konusunda araştırma yapmanız gerekiyor. Özellikle ailesinde diyabet bulunanlar, kilo artışlarını kontrol edemeyenler, diyet yapmasına rağmen kilo veremeyenler, boyun bölgesinde, genital bölgesi çevresinde kahverengi renk değişimleri olan kişilerin mutlaka bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor.

İnsilün direnci hesaplama nasıl yapılır?

Uzmanlar tarafından açlık kan şekeri ve açlık insilünü özel bir hesaplamayla ortaya çıkarılır. Bu organizasyon insilün direnci hesaplama olarak adlandırılır. İnsilün direnci değeri ölçülür. Eğer bir kişide insilün değeri tespit edilmişse bu kişinin beslenme alışkanlıkarının, fiziksek aktivitesinin hemen düzenlenmesi gerekiyor. İnternet üzerinden insilün direncini hesaplamak isteyen bireyler; açlık kan düzeylerini ve açlık insülin düzeylerini uzmanlardan test ettirdikten sonra uygun sağlık sistemleriyle ölçebilmektedir.

Çünkü bahsi geçen insilün dereci kalp damar hastalıkları, alzhemıer ve diyabet için büyük bir tehlike... İnsilün direncini temsil etmenin önemi engellenebilir, geri döndürülebilir bir durum olmasıdır.

İnsilün direnci diyeti

İnsilün direnci ortaya çıkmış olan kişilerde ilk yapılması gereken; kişinin beslenme alışkanlıklarını düzenlemektir. 6 öğünden oluşan 3 ana 3 ara öğünden oluşan yüksek glisemik indeksi olmayan gıdalarla düzenlenecek bir beslenme programı tedavinin ilk adımı olmalıdır. Fiziksel aktiviteler mutlaka arttırılmalıdır. Haftanın her günü en az 5 gün 30'ar dakikalık yürüyüşler insilün direncinin kırılması için çok önemlidir.