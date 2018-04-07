Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Hafif düzeyde karaciğer yağlanmasında çok sık belirti ve bulgular rastlanmayabilir. Hem görüntüsel yöntemlerlerle hem kan tahlilleriyle bu belirtiler ortaya çıkmayabilir ancak sonografik bulgularla karaciğer yağlanması tespit edilebilir fakat daha ileri düzeylerde kişide halsizlik, kaşıntı gibi bulgular görülebilir. Karaciğer yağlanması neden olur? sorusunun yanıtlarını da haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. Özellikle diyabetik hastalarda, obez hastalarda, sık sık alkol alan hastalarda karaciğer yağlanması riski yüksektir. Bu hastaların karaciğer yağlanması açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

Karaciğer yağlanması nedenleri nelerdir?

Başlı başına ele aldığımızda karaciğer yağlanmasının nedenlerini günümüzün modern yaşamıyla karşılaştırabiliriz. Modern insan, sitelerde yaşamlarını sürdürerek sürekli tüketim arzusuyla uyuyup uyanmaktadır. Dengesiz ve sağlıksız beslenme, spor ve yürüyüşten kaçınma, üşengeçlik, yorgunluk gibi temel faktörler insanın metobolizmasına zarar vererek vücut direncini bozar. Yağ içeren abur cubur olarak ifade edilen hazır gıdaların sık tüketilmesi, Hareket etmeden uzak bir yaşam, doğru beslenmeme alışkanlıkları, kortizon içeren ilaçlar, alkol tüketimi, yüksek kalorili besinlerle beslenme gibi faktörler karaciğer yağlanmasının nedenleri arasında gösterilir.

Karaciğer yağlanması tedavisi için öneriler!

EGZERSİZ VE TEMPOLÜ YÜRÜYÜŞ

Metobolizmayı hareket ettirmek, vücudu olması gerektiği gibi kendi işleyişine geri döndürmek karaciğer yağlanması için gösterilen tedaviler arasında yer almaktadır. Haftada en az 5 gün en az 30 dakikalık düzenli egzersiz, yürüyüş olmazsa olmazlarınızdan olmalıdır. Yağlanmanın azalmasında düzenli yürüyüş çok önemlidir.

BESLENME PROGRAMI

Karaciğer yağlanması tedavisi için beslenme düzeninizi mutlaka ayarlamanız gerekmektedir. Bol baharatlı ve yağlı kırmızı etten ziyade sebze ve meyvenin etken olduğu, balıketinin ana besin kaynağı olduğu bir diyet programı hazırlanmalıdır.

HAMUR İŞLERİ VE TATLILARA VEDA

Genetik gereği, aile alışkanlıkları gereği hamur işlerine, şerbetli tatlılara düşkün olay bireylerin karaciğer yağlanması tehlikesinin bir an önce farkına varması ve hamur işlerini; tatlıları hayatlarından çıkartması gerekmektedir. Hastalık süresinde ve sonrasında hazır ve dondurulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Dondurulmuş ürünlerde kullanılan yağların zararı oldukça fazladır.

ALKOL KULLANIMI BIRAKILMALI

Alkol tüketimi sonucunda vücutta biriken toksinler, karaciğer hücrelerine büyük zararlar vermektedir. Bu sonuçlar ölümcül de olabilir. Sağlığınız için alkolü bırakmanız gerekmektedir.