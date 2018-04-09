Tırnak batmasına ne iyi gelir tedavisi nedir?

Tırnağın gereğinden kısa ya da köşelerinin derin kesilmesi, derinin tırnak kanallarının üzerine doğru ilerlemesine neden olur. Bu nedenle tırnak derinin içine doğru gömülerek uzamaya başlar ve tırnak batması oluşur. Tırnak batmasının oluşmasına pek çok değişik şey neden olabilir. Tırnak batılarının en büyük sebebi tırnak kesimlerinin yanı sıra, pedikür işlemleri, çok dar çorapların giyilmesi ve çok sıkı ayakkabı giymelerinden oluşur.

Yanlış tırnak kesiminde en sık yapılan hatalar şunlardır; Tırnağın uçlarının, köşelerinin derin kesilmesi. Tırnak yatağına çok yakın ve derin kesildiği zaman batmalara neden olur. Tırnağın yatağına ve alttaki parmağın et kısmının biraz yukarıda kalması gerekir.

Tırnak batması bazen de genetik olabiliyor. Bazı ailelerde çok sık batmalar görülebilir. Ağrı ve acı hissini duyar duymaz sebep ne olursa olsun, hastalar genellikle tırnaklarını en dibinden kesmeye çalıyor. Ancak bu kurtulmaya neden olmaz ve tam tersi enfeksiyonların gelişmesine, tırnak kenarlarında sulantılanmaya neden olabilir. Tırnak batmasının alevli döneminin sakinleştirebilirseniz birkaç hafta içerisinde tırnak kendi kendini de iyileştirebilir.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İki tip türlü tedavi kullanılır. Tırnak teli uygulaması ve tırnak yatak revizyonu. Batıkların karşıdan görünüşü kama gibi cildin içerisine girmesidir. Ciltte bu tırnağı yok etmek için sanki onu sarmaya çalışıyor fakat başaramadığı için batıklar oluşuyor.

Tırnak teli uygulamasında batan kısma ve karşı kısmına iki tane kancası olan özel bir tel bağlanır. Bu telin her iki tarafında da gerginliği sağlayıcı silikon halkalar bulunur. Bu halkalar ile gerginliği sağladıktan sonra halkanın üzerine küçük bir yapışkan bırakılıp konulur. Yaklaşık 1 veya 1 buçuk ay bu halka burada kalır. Tırnağın batık kısmını bu tel ayrıştırarak gerginlik vasıtasıyla açıyor ve tırnak batıktan kurtuluyor. Bu tel bazı batıklarda işe yarıyor, bazılarında ise yaramıyor.

Tırnak yatak revizyonunda ise batan kısmın kökü çıkartılır ve et fazlalığı alınır. Bu işlemi yapılırken lokal anestezi ile bütün ayak uyuşturulur. Uyuşturulduktan sonra ise herhangi bir ağrı ve sızı olmuyor. Tırnak yatak revizyon işleminin ardından batan kısım ayrıldıktan sonra çıkartılıyor ve kendi kendini iyileştirmesine bırakılıyor.

Eğer tırnaklarda mantar enfeksiyonu gibi bir durum var ise bu tırnakların kalınlaşmasına ve şekil bozulmasına neden olabilir. Bu da çevre dokuya zarar vererek tırnak batmasına neden olabilir.

HAMİLELİKTE TIRNAK BATMASI

Hamilelik döneminde veya hamilelik sonrası dönemde hormonların etkisi ile vücutta oluşacak ödem de tırnaklar üzerinde baskı yapıp, tırnakların kıvrılıp deriye batmasına neden olabilir. Genetik yatkınlıktan dolayı da tırnaklar batabilir. Eğer tırnaklar doğuştan kıvrımlı ise bu tırnaklar dışarıdan gelebilecek herhangi bir darbeyi veya baskıyı daha çok deriye gömülme eylemi içindedirler. Bu saydığımız nedenlerden dolayı da tırnak batmasına rastlanabilir.