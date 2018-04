Görebileceğiniz her yere su koyun

BUGÜN NELER OLDU

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kışın kalın kıyafetler altına gizlediğimiz kilolar artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Hal böyle olunca da hemen hepimizi zayıflama telaşı sardı. Ancak fazla kilolardan kurtulmanın çözümünü düşük kalori li şok diyetleri uygulamakta arıyorsanız, bu hayalinizden bir an önce vazgeçmenizde yarar var. Çünkü şok diyetler sizi kısa sürede mutlu etseler de, unutmayın ki hızla verilen kilolar yine hızla geri alınıyor. Daha da kötüsü; şok diyetler uzun süre uygulandığında tip 2 diyabetin başlıca sorumlusu insülin direncinden karaciğer yağlanmasına, kalp hastalıklarından depresyona kadar birçok sağlık sorununu da beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar hem bahar yorgunluğundan uzaklaşmak, hem de yaza hazırlanmak için önerilerde bulundu…Genellikle sabahın erken saatlerinde, zamansızlık ve iştahsızlık nedeniyle atlanan, yoğun iş temposuyla da unutulan öğündür kahvaltı. Fakat günün en önemli öğünüdür aslında. Metabolizmanızın çalar saatidir. Bu nedenle uyandıktan sonra bir saat içinde kahvaltı ederek metabolizmanızı erkenden çalıştırmaya başlamanız, kan şekerinizin dengede kalmasını sağlayarak gün içinde ani acıkma atakları yaşamanızı önleyecektir.Gün içerisinde ortalama bir-iki porsiyonmeyve ve dört-beş porsiyon sebze tüketmeyeözen gösterin. Kahvaltınızda, üzerineyağ eklenmemiş mevsimsebzelerini, öğle ve akşamyemeklerinizde de azmiktarda yağ ile hazırlanmışzeytinyağlılarve bol yeşilliklisalatalar tüketmeyialışkanlık halinegetirin. Sebzeleryüksek posa içerikleriylehem toklukhissi oluşturacak, hemde düşük kalorili olduklarıiçin zayıflamanızı kolaylaştıracaktır.Meyveler ise kan şekeri dengesi sağlayacağı için gün içinde tatlı krizlerinin önüne geçecektir.Kalıcı kilo vermenin bir başka önemlikuralı ise ara öğünleri atlamamaktır. Gündebir-iki kez ara öğün yapmayı alışkanlık halinegetirin. Ara öğünler, bir sonraki öğüneyarı tok girmenizi sağlayacak ve porsiyonkontrol etmenizi kolaylaştıracaktır. Buöğünleri tatlı ve hamur işleriyle değerlendirmekyerine meyve, yoğurt, kuruyemiş,kremasız ve şurupsuz sütlü kahve gibi alternatiflerlegeçiştirin.Vücutta kilo verme sürecinde yağ yakımıylabirlikte toksik madde miktarı da artıyor.Bu maddeler ise vücuttan su yardımıyla uzaklaştırılıyor. Metabolizmayı arındırmanın ve canlandırmanın altın kuralıdır su içmek . Su içmek için susamayı beklemeyin.Evinizde, iş yerinizde görebileceğiniz her yere su şişeleri, sürahiler ve su dolu bardaklar koyun. Susuzluk hissi açlık hissiyle karıştırılabildiği için su içerek gereksiz kalori alımının da önüne geçmiş ve iştahınızı kontrol etmiş olursunuz. Suyun tadını, içine dilediğiniz meyveyi atarak değiştirebilir, tarçın, zencefil, taze nane yaprakları ekleyerek antioksidan kapasitesini artırabilirsiniz.Aldığımız kalorinin miktarı kadar,bu kalorinin kaynakları daönemli. Gün içerisindeprotein ve karbonhidratıdengeli olarak almakgerekiyor. Tekyönlü beslenmekan şekerimizdedengesizliğe nedenolacağından güniçerisinde yeme isteğimiziartırabiliyor.Her öğünde süt, et, tahıl, sebze-meyve gruplarından bir tabağa sığacak şekilde benzer porsiyonlarda almak çok önemli.Et grubu; avuç içiniz kadar, ortalama100-120 gram olmalı, fakat bu miktar egzersizdurumuna ve ihtiyaçlara göre değişebilir.Tahıl grubunda her öğüne ortalama 1.5-2 dilime denk gelecek kadar ekmek veya beş-altı çorba kaşığı kadar bulgur, kinoa, buğday, tam tahıllı makarna gibi karbonhidratlar tercih edebilirsiniz. Süt grubunu da öğünlerinizde bir kase yoğurt veya ayran veya cacık bulundurarak tamamlayabilir, tabağınızın kalanını da sebzelerle doldurabilirsiniz.Neyi yediğimiz kadar, ne kadar yediğimiz ve hangi saatte yediğimizin de önemi var. Yatmadan iki saat önce yeme içme olayını sonlandırmak gerekiyor, vücudunuza sindirmesi için zaman tanıyın.Bahar mevsimi aslında yavaş yavaş hareketlenen ve kıştan uyanan metabolizmayı hareketlendirmenin tam zamanı. Bunun en güzel yolu sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Sağlıklı beslenmenin ana koşulu ise mevsiminde taze meyve ve sebzeleri tüketmek. Çünkü yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik gibi şikayetlerin temelinde vitamin-mineral eksiklikleri yatabiliyor. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz vitaminler bol bol antioksidan taşıyan C vitamini, E vitamini ve B grubu vitaminlerdir. Selenyum, çinko, magnezyum, kalsiyum büyük önem taşıyor. C vitamini için kivi, portakal, mandalina, maydanoz, ıspanak, kuşburnu vazgeçilmezimizken E vitamini fındık, badem, ceviz, zeytinyağında bolca bulunur. Bizi ruhsal anlamda iyi hissettiren güzel bir B grubu vitamini Tiamin! Tiamin yani B1 vitamini; tam buğdayda, yulafta ve kuru bakliyatlarda bulunur.2 su bardağı su2 yemek kaşığı ekinezya1 çay kaşığı taze zencefil2 dilim yeşil elma1 çubuk tarçın Tüm malzemeleri kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Süzerek sıcak veya ılık tüketin.1 orta boy kivi1 su bardağı kefir10 adet çiğ fındık4-5 yaprak taze nane Tüm malzemeleri blender'dan geçirip taze tüketin.Yarım orta boy muz5-6 adet çiğ badem1 tatlı kaşığı kakao2 adet yumuşak kuru hurma1 su bardağı süt Tüm malzemeleri blender'dan geçirip taze tüketin.