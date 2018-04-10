Hava yoluyla bulaşan bu hastalıklar 24 saat içinde öldürüyor!
Hastalıkların bir kısmı genetik faktörler sebebiyle bir kısmı ise beslenme yetersizliklerine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Daha önce hiç duymadığınız bu hastalıklar ise hava yoluyla bulaşarak 24 saat içinde ölüme sebep oluyor. İşte 24 saat içinde öldüren hastalıklar ve bu hastalıklara yakalanmamak için alınması gereken tedbirler...
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:27Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:50
İnsan vücudunda bir virüs yoluyla bulaşarak 24 saatte ölmenize neden olabilecek hastalıkları sizin için derleyip bir araya getirdik. İşte 24 saatte hayatınızdan olmanıza neden olacak o hastalıklar…