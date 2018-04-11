Bu yöntemle göz altı morluklarından anında kurtulun!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sigara kullanımının gözaltı morluklarını etkilediğini söyledi. Op. Dr. Şeyda Atabay, "Gözlerimiz yüzümüzdeki en önemli bölgelerden birisidir. Yüzümüzün merkezi alanıdır. Göz kapakları ve bu bölgenin çevresinin iyileştirilmesi genel anlamda yüzün çok daha iyi görünmesini sağlar. Bu nedenle göz kapakları ve çevresinin durumu görünüşümüz üzerinde çok kritik bir yer tutar. Gözaltı morlukları, hastalarımız tarafından özellikle rahatsız olunan ve çözüm aranan bir durumdur" dedi.

GÖZ ALTI KAPATICILARI KULLANANLAR DİKKAT!

Hastaların en çok şikayet ettiği durumun, çevresinden hasta mısın yorgun musun ilaç mı kullanıyorsun sözleri ile kendilerini kötü hissetmeleri olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Bu bölgedeki morluğu kapatmak için sıkça kapatıcılar kullandıklarını adeta kapatıcıya bağımlı olduklarını söylemektedirler. Göz çevresi cildi oldukça hassas bir alandır. Vücudun en ince cilt tabakalarından biridir. Yaş ilerledikçe göz kapakları cilt dokusu giderek incelmeye başlar. Özellikle göz altı cilt dokusu incelerek kırışıklık belirtileri göstermeye, alttaki damar refleleri görünür olmaya başlar. Yaş, yer çekimi, genetik faktörler, sigara kullanımı, kronik kapatıcı benzeri makyaj ürünleri kullanımı, göz çevresi cilt tabakasının iyi temizlenmemesi, uykusuzluk, sistemik hastalıklar, sinüzit, atopik bünye, alerjik hastalıklar gibi pek çok etken aleyhimize çalışmaktadır. Göz çevresi dokularımızı iyi anladığımızda tedavi edebilmek te çok güç olmamaktadır. Tabi ki bu bir çiçek yetiştirmek gibi hep özen isteyen bir durumdur. Cilt ve cilt altı dokuların eksiklerini belirlemek ihtiyacına göre tedavisini planlamak oldukça başarılı sonuçlar vermektedir" diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Göz altı dolgularının hekim elini güçlendirdiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, "Göz altı bölgesi oldukça karmaşık ve önemli yapılar içermesi nedeniyle yapılacak uygulama kanül ile olmalıdır. Dolguların içerdiği kollojen katkısı bölgeyi hacimsel olarak tedavi ederken, ek olarak içerdiği protein, vitamin, aminoasitler bu bölgede ve cilt dokusunda iyileştirici ve tedavi edici etki yapmaktadır. Ayrıca cilt dokusunda pigmentasyon varlığı sebebiyle göz altı morluğu olan hastalarda özel ürünler ile mezoterapi uygulamaları oldukça faydalıdır. Cilt incelmesi durumunda ise cilde hyaluronik asit yüklemesi yanında aminoasitli mezoterapiler yapılmaktadır" açıklamalarında bulundu.