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'dan 'e tepki!

Dünyaca ünlü Türk Profesör ’ün, ‘Japon Patlıcanı’nı mucizedir’ söylemi üzerine Prof. Dr. , “Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir” dedi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 18:49
Canan Karatay'dan Mehmet Öz'e tepki!

Prof. Dr. , Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

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Canan Karatay'dan Mehmet Öz'e tepki!
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