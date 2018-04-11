Canan Karatay'dan Mehmet Öz'e tepki!

Prof. Dr. Canan Karatay, Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.