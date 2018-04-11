Canan Karatay'dan Mehmet Öz'e tepki!

Dünyaca ünlü Türk Profesör Mehmet Öz’ün, ‘Japon Patlıcanı’nı mucizedir’ söylemi üzerine Prof. Dr. Canan Karatay, “Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.