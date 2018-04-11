Parkinson hastalığı tedavi edilebilir mi? Parkinson hastalığının nedeni onun eksikliği!

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson'un beyinde dopamin isimli bir maddenin eksikliğine bağlı oluşan bir hareket bozukluğu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson belirtilerinin hareketlerde yavaşlama, ellerde veya ayaklarda titreme ve kaslarda katılık olduğunu söyledi.

PARKİNSON TEDAVİ EDİLEBİLİR

Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson'un genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kronik yani uzun süreli bir rahatsızlık olduğunu belirterek "Hastalık genelde tek bir uzuvda titreme veya katılıkla başlar. Zaman içinde diğer uzuvlara yayılabilir. Parkinson hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır ancak bu tedavi genelde yaşam boyu ilaç kullanılmasını gerektirir" dedi.