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tedavi edilebilir mi? hastalığının nedeni onun eksikliği!

, yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasara uğramasıyla ortaya çıkan hastalıktır. , hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açıyor. Son belirtisi de kas katılığıdır. Bu belirti kendini genelde kas ve eklem ağrıları, giyinip soyunmada zorluk şeklinde belli eder. Parkinson hastalığı görülme sıklığı ve bulguları, yaşa bağlı olarak artıyor. 60'lı yaşlarda, 50'lili yaşlara oranla on kat daha sık görülüyor. Yani aslında; eğer 120 yaşına kadar yaşasaydık, muhtemelen hepimizde o yaşlarda Parkinson bulguları görülecekti. Parkinson hastalığı konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan, tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak anılıyor.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 12:47
Parkinson hastalığı tedavi edilebilir mi? Parkinson hastalığının nedeni onun eksikliği!

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, 'un beyinde dopamin isimli bir maddenin eksikliğine bağlı oluşan bir hareket bozukluğu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson belirtilerinin hareketlerde yavaşlama, ellerde veya ayaklarda titreme ve kaslarda katılık olduğunu söyledi.

PARKİNSON TEDAVİ EDİLEBİLİR

Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson'un genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kronik yani uzun süreli bir rahatsızlık olduğunu belirterek "Hastalık genelde tek bir uzuvda titreme veya katılıkla başlar. Zaman içinde diğer uzuvlara yayılabilir. tedavisi olan bir hastalıktır ancak bu tedavi genelde yaşam boyu ilaç kullanılmasını gerektirir" dedi.

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Parkinson hastalığı tedavi edilebilir mi? Parkinson hastalığının nedeni onun eksikliği!
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