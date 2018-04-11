Sadece kilo verdirmiyor, bu hastalıklardan da koruyor!

Popüler besinlerin araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğine işaret eden Şenarslan, özellikle bazı hastalıklarda bu besinlerin yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor. Besin değeri yönünden bakıldığında chia tohumunun düşük kalorili, yüksek posalı, kaliteli protein ve kalsiyum içeriği ile beslenmede tercih edilmeye başlandığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, ortalama 2 yemek kaşığı chia tohumunun 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerdiğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, chia tohumunun yararlarını sıraladı.