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Sadece kilo verdirmiyor, bu hastalıklardan da koruyor!

tohumu son dönemlerde hayatımıza giren ve özellikle diyet yaptığımız dönemlerde kullandığımız bir besindir. Zayıflatma özelliğinin yanında bu özelliklerini duyunca her öğünde yemek isteyeceksiniz. İşte nun faydaları…

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:31
Sadece kilo verdirmiyor, bu hastalıklardan da koruyor!

Popüler besinlerin araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğine işaret eden Şenarslan, özellikle bazı hastalıklarda bu besinlerin yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor. Besin değeri yönünden bakıldığında tohumunun düşük kalorili, yüksek posalı, kaliteli protein ve kalsiyum içeriği ile beslenmede tercih edilmeye başlandığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, ortalama 2 yemek kaşığı nun 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerdiğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, chia tohumunun yararlarını sıraladı.

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Sadece kilo verdirmiyor, bu hastalıklardan da koruyor!
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