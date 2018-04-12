Sağlıklı bir kalp için yapılması gerekenler

SİGARADAN UZAK DURUN

sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Dr. Keçeoğlu, "Sigara içmek veya diğer tütün çeşitlerini kullanmak, kalp hastalığının gelişiminde rol oynayan en önemli risk faktörlerinden biridir. Tütünün dumanı 4800 den fazla kimyasal madde içerir.Bu maddelerden çoğu, kalp ve kan damarlarına zarar verirler. Sonuçta da damarların daralmalarına yol açarlar (ateroskleroz). Ateroskleroz sonuçta kalp krizine sebep olur. Ayrıca sigara dumanındaki nikotin kalp damarlarını daraltarak, kalbin hızını arttırarak ve kan basıncını yükselterek, kalbin çalışmasını zorlaştırır. Dumandaki karbon monoksit, kanın oksijeninin bir kısmının yerini alır. Yeterli oksijen sağlamak için, kalp zorlanır ve kan basıncı yükselir. Sigara içen ve doğum kontrol hapı alan kadınlar, sigara içmeyenlere göre daha fazla kalp krizi ve inme riskine maruzdurlar. Daha kötüsü bu risk yaşla artar ve özellikle 35 yaşın üzerinde olanlarda daha belirgindir. Sigarayı bırakmanın bir iyi sonucu bir sene içinde kalp hastalığı riskinin oldukça azalmasıdır. Kaç sene ve günde kaç tane sigara içtiğinizin önemi yok ve sigarayı bırakır bırakmaz faydasını görmeye başlarsınız, nefesiniz açılır, renginiz düzelir, kan basıncı normale yaklaşır, kalp hızı(dakikadaki nabız adedi) normalleşir" dedi.