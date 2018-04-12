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Sağlıklı bir özel hayat için bu besinleri tüketin! Kısırlık, tüm dünyada birçok hastalık ve nedenle yaklaşık 60-80 milyon çifti etkileyen bir sağlık sorunudur. Çiftlerin yaklaşık yüzde 40’ında kısırlık nedeni erkek faktörü kaynaklıdır. Hastalıklardan ve başka nedenlerden bağımsız olarak sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve kalitesiz bir yaşam tarzı da kısırlığa yol açan riskler arasındadır. Doç. Dr. Necmettin Penbegül, erkek kısırlığının nedenleri ve tedavide beslenme faktörünün önemi hakkında bilgi verdi. İşte kısırlığı önleyen besinler…

Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:14