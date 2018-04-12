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Sağlıklı bir özel hayat için bu besinleri tüketin!

Kısırlık, tüm dünyada birçok hastalık ve nedenle yaklaşık 60-80 milyon çifti etkileyen bir sağlık sorunudur. Çiftlerin yaklaşık yüzde 40’ında kısırlık nedeni erkek faktörü kaynaklıdır. Hastalıklardan ve başka nedenlerden bağımsız olarak sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve kalitesiz bir yaşam tarzı da kısırlığa yol açan riskler arasındadır. Doç. Dr. Necmettin Penbegül, erkek kısırlığının nedenleri ve tedavide beslenme faktörünün önemi hakkında bilgi verdi. İşte kısırlığı önleyen besinler…

Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:14
Sağlıklı bir özel hayat için bu besinleri tüketin!

BİR YILDIR ÇOCUĞUNUZ OLMADIYSA…

Evli çiftlerin herhangi bir korunma yöntemi olmaksızın bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaları "kısırlık" olarak değerlendirilir. Kısırlığın halen bilinmeyen nedenleri olmakla birlikte; sperm fonksiyon bozukluğu, varikosel, enfeksiyonlar, sperm kanal darlığı, hormonal bozukluklar ve genetik hastalıklar bu durumdan sorumludur. İleri yaş, sigara alışkanlığı ve alkol bağımlılığı, sağlıksız beslenme ve yaşam koşulları sperm fonksiyon bozukluğuna yol açan faktörlerdir ve kısırlık oluşumunda önemli rol alabilir.

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Sağlıklı bir özel hayat için bu besinleri tüketin!
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