Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Birçoğumuz bunu yapıyoruz... Evdekİ büyük tehlike!

Birçoğumuz bunu yapıyoruz... Evdekİ büyük tehlike!

Kulak çubuğu çoğu insanın vazgeçilmezidir. Amaç, kulaklara rahatsızlık veren kirden kurtulmaktır ancak kulak çubuğu tehlikeli olabilir.Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek hastalığa yol açabilir. İstemeden zarar görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 16:23
Birçoğumuz bunu yapıyoruz... Evdekİ büyük tehlike!

DIŞ KULAKTA ÇİZİLME YA DA ZEDELENME MEYDANA GELEBİLİR

Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanma yapabilir. Bu çok kolay enfeksiyona yol açabilir. Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birçoğumuz bunu yapıyoruz... Evdekİ büyük tehlike!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN