Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Canan Karatay uyardı: Kahvaltıda bu besinleri tüketin

uyardı: Kahvaltıda bu leri tüketin

doğal tereyağlarının, peynirlerin, fındık, fıstık, döner gibi ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 02:06
Canan Karatay uyardı: Kahvaltıda bu besinleri tüketin

Prof. Dr. , "Ben konuşmalarımda diyet konuşmuyorum. Doğal beslenmeyi anlatıyorum. Bir insanın vücudunda neye ihtiyaç vardır, insan vücuduna ne girerse zarar verir onu anlatıyorum. Kesinlikle şu diyeti yapın bunu yapın demiyorum. Hangi zararlı maddeler vücuda girerse hastalık başlıyor, hangi maddeler hastalıkları önlüyor onları anlatıyorum. Örneğin şeker hastalığı başlı başına yanlış beslenmenin olduğunu gösterir. Şeker hastalığı genetik değildir. Bu buna benzer durumları son kitabımda da anlattım" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Canan Karatay uyardı: Kahvaltıda bu besinleri tüketin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN