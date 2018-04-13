Diyeti mevsimine göre uygulayın!

Herkes daha sağlıklı, uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam geçirebilmek için çeşitli yöntemler dener. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak ve her zaman kendini formda hissetmek herkesin arzuladığı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme, arzuladığımız yaşam biçimini bize sunacaktır. Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesi, kişinin kendisini çok iyi tanıması ve diğer faktör ise alanında uzman bir diyetisyen tarafından kişinin kendine özgü olarak hazırlanmış diyet programına göre hayatını şekillendirmesidir.

Diyet programlarının en önemli özelliği her kişi için ayrı ayrı hazırlanmış olmasıdır. Çünkü kişinin cinsiyeti, yaşı, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumu, fiziksel aktivite düzeyi ve daha birçok faktör diyet listelerinin hazırlanmasında önemli rol oynar. Diyetisyenler diyet programlarını kilo verme ve kilo koruma diyeti olmak üzere iki aşamalı olarak hazırlarlar. Sağlıklı bir şekilde verilen kiloların sonrasında, hızlıca kilo almamak için koruma diyeti oldukça önem arz etmektedir.

Bir uzman kontrolünde olmayan ve kulaktan dolma bilgilerle diyet yapan kişilerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle açlık diyetleri yapan kişilerde ilerleyen süreçte; kan değerleri bozukluğu, saç dökülmesi, cildi kuruluğu ve Anoreksiya ve Bulimiya Nervosa gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca açlık diyetini ömür boyu yapamadığı için çok kolay kilo alımı gerçekleşmektedir.

DİYET İÇİN EN UYGUN MEVSİM HANGİSİDİR?

Vücudumuzu korumak ve sağlıklı yaşabilmek için öncelikli olarak, mevsiminde tüm besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekir. Şu unutulmamalıdır ki her mevsim, diyet yapılabilir. Diyette en önemli faktör sabırlı ve azimli bir şekilde yapılan diyet listesine riayet etmektir. Diğer önemli faktör ise diyete başlama zamanıdır. Çünkü en uygun zaman ve ortam hazır olmazsa, diyet esnasında isteksizlik baş gösterecek ve dolayısı ile diyet yarıda kesilecektir.

İlkbahar aylarında; güneşin kendini göstermeye başlaması ile spor faaliyetleri daha fazla hız kazanır. Günlerin uzamaya başlaması ile birlikte gezi ve yürüyüş programları, vücut geliştirme salonlarına gidişler bu aylarda artmaya başlar. Bilindiği üzere diyet esnasında egzersiz yapmak zayıflamada önemli faktörlerdendir. Yeniden doğuşun habercisi olması itibari ile bahar aylarında insanların yüzlerinde gülücükler açar, kendilerini daha mutlu hissetmeye başlarlar. Diyet esnasında moralin yüksek, psikolojinin iyi olması daha kolay sonuca ulaşmaya yarayacaktır.

YAZ, SONBAHAR VE KIŞ!

Yaz mevsiminde; ısınan hava ile birlikte vücut ısısı artacak ve dolayısı ile sıvı tüketme ihtiyacı daha fazla olacaktır. Doğal olarak günde en az 2 litreye yakın su tüketmek gerekecektir. İlave olarak metabolizma daha hızlanmaya başlayacak ve kilo vermeyi daha da kolaylaştıracaktır. Bu mevsimde açık havada spor aktiviteleri artacağından daha hızlı kilo verme imkânı bulunacaktır.

Sonbahar ve kış aylarında havanın soğuması ile birlikte vücut soğuktan korunmaya çalışırken, daha fazla tatlı, şekerli ve daha fazla karbonhidratlı yiyeceklere yönelecektir. Bu dönemde diyet yapmak fazla kilo alımını durdurmak için önemlidir. Aslında diyete vücudun verdiği yanıt mevsimsel olarak değişmemekle birlikte ilkbahar ve yaz mevsimlerinde iştahı kontrol edebilmek, diğer mevsimlere nazaran biraz daha kolay olmaktadır.