18 dakika içinde felçten kurtuldu

İstanbul
Florya'da oturan işadamı Turgay Kıran
'ın eşi Feyza Kıran
(69) geçtiğimiz günlerde evinde kahvaltı yaparken inme geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ve Feyza Kıran'a müdahalede bulunan 112 Acil ekibi Kıran'ı Aydın
Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi İnme Merkezi
'ne yetiştirdi. 18 dakika gibi kısa bir sürede tedavisine başlanan Feyza Kıran, birkaç saat sonra kendine geldi, felç kalmadı ve sağlıkla taburcu oldu. Hatta araba bile kullanmaya başladı. Kıran, "Sol tarafım komple felç olmuş, gözüm kapanmış. Ama ben sadece konuşanları duyuyorum. Doktorlarım sayesinde bugün buradayım, ayaktayım, yaşıyorum, felç kalmadım" dedi. Erken müdahalenin hastaları felç kalmaktan kurtardığını belirten İnme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yakup Krespi, "Hasta gelene kadar zaten düzenek hemen oluşuyor ve hastayı kapıda karşılıyoruz. Kıran ailesi, hiç oyalanmadan 112'yi aradığı için 19'uncu dakikada görüntüleme odasındaydı, 28. dakikada da anjiyografinin başlangıcı söz konusu oldu" diye konuştu. İnme Merkezi'nden Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Geyik ise, "Buraya gönderilen veya gelen hastaların hemen hemen hepsi bu şekilde bize geliyor. Dünya standardı böyle bir hastaya bir saat içinde müdahale edilmesidir" dedi. İşadamı Turgay Kıran ise, "Yaşadıklarım, çok tarifi olmayan duygular ama insan en yakın olduğu kişiyi yerde yatarken görünce darmadağın oluyor. İki saat sonraki kontrolümüzde konuşmayan hastamızın konuştuğunu gördük ve çok şaşırdık. Allah'a çok şükür olsun ki bugünkü güzel günlere geldik" ifadesini kullandı.