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18 dakika içinde felçten kurtuldu

Kahvaltı masasında inme geçiren işadamı ’ın eşi (69) sağlık ekibinin bilinçli müdahalesi sayesinde yeniden hayata tutundu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
18 dakika içinde felçten kurtuldu
İstanbul Florya'da oturan işadamı 'ın eşi (69) geçtiğimiz günlerde evinde kahvaltı yaparken inme geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ve Feyza Kıran'a müdahalede bulunan 112 Acil ekibi Kıran'ı Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi 'ne yetiştirdi. 18 dakika gibi kısa bir sürede tedavisine başlanan Feyza Kıran, birkaç saat sonra kendine geldi, felç kalmadı ve sağlıkla taburcu oldu. Hatta araba bile kullanmaya başladı. Kıran, "Sol tarafım komple felç olmuş, gözüm kapanmış. Ama ben sadece konuşanları duyuyorum. Doktorlarım sayesinde bugün buradayım, ayaktayım, yaşıyorum, felç kalmadım" dedi. Erken müdahalenin hastaları felç kalmaktan kurtardığını belirten İnme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yakup Krespi, "Hasta gelene kadar zaten düzenek hemen oluşuyor ve hastayı kapıda karşılıyoruz. Kıran ailesi, hiç oyalanmadan 112'yi aradığı için 19'uncu dakikada görüntüleme odasındaydı, 28. dakikada da anjiyografinin başlangıcı söz konusu oldu" diye konuştu. İnme Merkezi'nden Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Geyik ise, "Buraya gönderilen veya gelen hastaların hemen hemen hepsi bu şekilde bize geliyor. Dünya standardı böyle bir hastaya bir saat içinde müdahale edilmesidir" dedi. İşadamı Turgay Kıran ise, "Yaşadıklarım, çok tarifi olmayan duygular ama insan en yakın olduğu kişiyi yerde yatarken görünce darmadağın oluyor. İki saat sonraki kontrolümüzde konuşmayan hastamızın konuştuğunu gördük ve çok şaşırdık. Allah'a çok şükür olsun ki bugünkü güzel günlere geldik" ifadesini kullandı.
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18 dakika içinde felçten kurtuldu
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