Erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor! İşte o sorun...
Erkeklerin yüzde 50’sinde meme büyüme sorunu yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Mesut Özcan, "Hormon bozuklukları, testosteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri jinekomastinin bilinen sebepleri arasındadır" dedi
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:48Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:52
Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, erkeklerin yüzde 50'sinde meme büyüme sorunu yaşandığını söyledi.