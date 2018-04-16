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lerin yüzde 50'sinde görülüyor! İşte o sorun...

lerin yüzde 50’sinde meme büyüme sorunu yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Mesut Özcan, "Hormon bozuklukları, testosteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri jinekomastinin bilinen sebepleri arasındadır" dedi

Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:52
Erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor! İşte o sorun...

Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, lerin yüzde 50'sinde meme büyüme sorunu yaşandığını söyledi.

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Erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor! İşte o sorun...
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