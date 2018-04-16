‘Kansere karşı milli ilaç üretmeliyiz’

ABD
, Katar
, İtalya
, Belçika
, Slovenya gibi pek çok ülkeden araştırmacı doktorun katıldığı Nevşehir
'deki "Primo 2018 Türkiye İmmunoterapi Kongresi" milli ilaç vurgusunu tekrar gündeme getirdi. Kongrede konuşan Doç. Dr. Burçak Karaca, "Avrupa ve ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de kanser
tiplerine özel, hem tedavi eden hem de klinik/laboratuvar araştırma yapan Mükemmeliyet Merkezleri kurulmalı ve mutlaka kendi milli ilacımızı geliştirerek üretmeliyiz" dedi. Dr. Karaca, "Bu sayede kanserde başarı şansı birdenbire çok yukarıya çıkacak. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar çok pahalı. Yurtdışında geliştirilen antikorları alıyoruz ne yazık ki ve onları kullanıyoruz. Eğer bu ilaçlarda dışa bağımlı yaşarsak bir süre sonra ekonomimizin bunu çevirmesi mümkün değil. Tek eksiğimiz yeterince liyakatli insanı bir araya getirip çalıştıramamak" diye konuştu.