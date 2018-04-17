Hava kirliliği alzheimer riski

Büyük şehirlerdeki kirliliğin, çocuklarda ve genç yetişkinlerde de alzheimer
riskini artırdığı bildirildi. Meksika
'nın başkenti Meksiko'da, 11 aylıktan 40 yaşına kadar 203 kişinin otopsileri incelendi. Araştırmada, alzheimer başlangıcına ve gelişimine işaret eden iki sıra dışı proteinin izi sürüldü ve otopsileri incelenen kişilerin yüzde 99.5'inde hastalığın ayırt edici özellikleri görüldü. Yaşamları boyunca partikül-madde kirliliğine maruz kalan genç şehirlilerin beyinlerinde hiperfosforile tau ve beta amiloid proteini seviyelerinin yüksek olduğunu tespit eden bilim adamları, bir yaşından küçük bebeklerde bile hastalığın erken evrelerinin izlerine rastladı. Dünyada yaklaşık 50 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor.