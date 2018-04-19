Emine Erdoğan: "Şifa bizim yediğimiz temiz gıdalarda, yaptığımız sporda..."

Kongrenin açılışında, Kongre Başkanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Eyüp Gümüş, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Dr. Zsuzsanna Jakab ve Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan birer konuşma yaptı. Emine Erdoğan ise yaptığı konuşmada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın, modern tıbbın alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ALANINDA TARİHSEL BİRİKİMİ OLAN, ZENGİN BİR ÜLKEDİR"

Emine Erdoğan konuşmasında: "Türkiye, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında tarihsel birikimi olan, zengin bir ülkedir. Medeniyetler beşiği Anadolu'da, insanlığın binlerce yıllık birikimi, tecrübe yoluyla nesilden nesile aktarılmış ve önemli tıp kurumları açılmıştır. Gevher Nesibe Hatun şifahanesinden Edirne darüşşifasına, coğrafyamızda adeta bir şifa sanatı doğmuştur." diyerek Türkiye'nin tıp alanındaki öneminden bahsetti.

ŞİFA BİZİM YEDİĞİMİZ TEMİZ GIDALARDA...

Toplantı sonunda ise önemli bir noktaya dikkat çekerek: "Kanıt peşinde koşarken, şifayı kendi dışımızda arıyoruz. Şifa bizim yediğimiz temiz gıdalarda, yaptığımız sporda, kimyasallardan uzak durmamızdadır. Şartlar elveriyorsa, çocuklarımızı normal doğumun mucizevi kazanımlarından mahrum etmemektedir. GDO'suz tohumda, anne sütündedir. Ruh ve beden bütünlüğümüzü gözeterek yaşamaktadır. Bu sanatı ne kadar içselleştirebilirsek, hastalıklardan o kadar korunur, bağışıklık sistemi güçlü bireyler oluruz." dedi

BİLİMSEL BİR KİTAP ÇALIŞMASI TAKDİM EDİLDİ

Toplantının sonunda kongrenin paydaş kurumlarından olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Emine Erdoğan'ın tavsiyeleri ile gerçekleştirilen bilimsel bir kitap çalışmasını takdim etti.

MÜFREDAT ADLI ÇALIŞMASININ TÜRKÇE'YE KAZANDIRILMASI

Ortaçağ'ın tıp, eczacılık ve botanik alimi İbn Baytar'ın Avrupa üniversitelerinde de okutulan Müfredat adlı çalışmasının Türkçe'ye kazandırılması projesi, doğal ve sağlıklı yaşam, bitkilerle tedavi ve Anadolu tıbbına ilgisi bilinen Emine Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN 'OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ'NE DAVET