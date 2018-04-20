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Kasa lerindeki büyük tehlike! Özellikle erkeklerde bu soruna sebep oluyor...

Alışveriş lerinden plastik oyuncaklara ve konserve ürünlere kadar birçok üründe Bisfenol A maddesi yer alıyor. Peki, nedir bu Bisfenol A maddesi, ne gibi zararları vardır? Tüm bu sorulara verilen cevapları öğrendiğinizde bu ürünlere dokunurken bir kere daha düşüneceksiniz. İşte özellikle erkeklere verdiği zararla kasa fişleri ve alınması gereken önlemler...

Giriş Tarihi: 20.4.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 09:49
Kasa fişlerindeki büyük tehlike! Özellikle erkeklerde bu soruna sebep oluyor...

Alışveriş inden plastik oyuncaklara kadar birçok ürünün içinde bulunan Bisfenol A maddesi den davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa neden oluyor. Alışveriş yaptıktan sonra, bankamatikten para çektikten sonra alınan makbuzlar, plastik şişe içerisinden içmiş olduğumuz sular, konserve ürünlerin dışında yer alan ambalajlar son derece zararlı olan plastik, naylon, polyester, bisfenol a gibi maddelerden yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre Bisfenol A maddesi deriye direk olarak temas ettiğinde çeşitli kanser türlerinin oluşmasına neden oluyor.

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Kasa fişlerindeki büyük tehlike! Özellikle erkeklerde bu soruna sebep oluyor...
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