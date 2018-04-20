Kasa fişlerindeki büyük tehlike! Özellikle erkeklerde bu soruna sebep oluyor...

Alışveriş fişinden plastik oyuncaklara kadar birçok ürünün içinde bulunan Bisfenol A maddesi kanserden davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa neden oluyor. Alışveriş yaptıktan sonra, bankamatikten para çektikten sonra alınan makbuzlar, plastik şişe içerisinden içmiş olduğumuz sular, konserve ürünlerin dışında yer alan ambalajlar son derece zararlı olan plastik, naylon, polyester, bisfenol a gibi maddelerden yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre Bisfenol A maddesi deriye direk olarak temas ettiğinde çeşitli kanser türlerinin oluşmasına neden oluyor.