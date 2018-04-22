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na iyi gelen gıdalar

nu azalatmak ve baharın tadını çıkartmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. Bahar yorgunluğun belirtisi ise sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali, bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. İşte bahar yorgunluğunu çabuk atlatmayı sağlayan gıdalar.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 19:23
Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

nu azaltmak ve baharın tadını çıkarmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini ifade eden Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, "Her mevsim geçişinde yaşanan yorgunluk bahar aylarında kendini daha ağır hissettirirken, kişide uyku hali, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali görülür. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir" diye konuştu.

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Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar
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