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Dişlerinizi saniyeler içinde beyazlatacak!

Dişlerin sürekli olarak gün içinde yemeklerden sonra fırçalanmaması durumunda zaman içinde dişlerin sararması, diş çürükleri ve problemleriyle karşılaşma olasılığı yüksektir. Sarı dişlerden kurtulmak için evinizde doğal yöntemlerle beyazlatma için tüm ipuçları haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 12:22
Dişlerinizi saniyeler içinde beyazlatacak!

Konuşunca ve gülünce sarı dişlerle gözükmek herkesin en büyük sorunu. Dişlerin sararması, genellikle ağız hijyeninin tam olarak sağlanamadığı durumlarda diş üzerinde plaka oluşturması durumu olarak tanımlanır.

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Dişlerinizi saniyeler içinde beyazlatacak!
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