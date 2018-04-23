Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Bahar yorgunluğunu azaltmak ve baharın tadını çıkarmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini ifade eden Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, "Her mevsim geçişinde yaşanan yorgunluk bahar aylarında kendini daha ağır hissettirirken, kişide uyku hali, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali görülür. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir" diye konuştu.