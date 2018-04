Çilek, avokado ve kuşkonmaz bağışıklığı güçlendirip cildi koruyor

BUGÜN NELER OLDU

Bahar ayları anne adaylarına bir yandan dışarıda daha fazla zaman geçirebilme ve yürüyüş yapabilme fırsatı sunarken, diğer yandan bahar alerjileri, soğuk algınlığı, grip ve mevsimsel saç dökülmeleri başta olmak üzere bazı sıkıntılara da yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu, hamilelere bahar besinlerinden kıyafet seçimine dek önemli uyarılar ve önerilerde bulundu…Bakla, çilek, kuşkonmaz, avokado, pancar, kayısı, enginar, bezelye, semizotu ve deniz börülcesi; vitamin ve mineral bakımından zengin olmakla beraber güçlü birer antioksidan olup cildi koruyor, besliyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. İçeriklerindeki lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırıp bağırsakları çalıştırarak kabızlığı gideriyorlar. Kan şekerini dengelerken idrar söktürücü özellikleri de var.Özellikle polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde camları açmayın, dışarı çıkarsanız maske takın. Polen filtreli klima kullanın, klimanın temizliğini düzenli yaptırın. Tüylü battaniye-kilim ve halı kullanmayın. Yün yerine pamuklu yorgan tercih edin. El, yüz ve burun içini sık sık suyla yıkayın. Yatmadan önce ılık duş alın. Hayvanlarla temastan kaçının. Sigara içmeyin.Bu dönemde bol tunikler, tişörtler, pamuklu eşofmanlar, geniş tayt ve şortlar, esnek ve doğal malzemelerle üretilmiş iç çamaşırları ve göğüs altından bollaşan kıyafetler kurtarıcınız olabilir. Beklenmedik yağmur ve ısı düşüşlerine karşı ince bir yağmurluk ve bir hırka mutlaka yanınızda olsun.Beslenme şeklinize dikkat etmek, dengeli ve düzenli, vitamin, demir ve protein bakımından zengin beslenmek, et, balık, süt, tavuk, yoğurt ve lifli besinler tüketmek çok önemli. Ayrıca bitkisel yağlarla saçların dip kısımlarına (zeytinyağı ve badem yağı) haftada bir veya 15 günde bir masaj yapmak, saçlara gereken desteği verecek, kuvveti sağlayacaktır. Gebeliğiniz süresince kimyasal içerikli saç bakım ürünleri kullanmaktan kaçının; ürünlerin parabensiz, sülfatsız olmasına dikkat edin.Enfeksiyonun yaygın olduğu bahar aylarında mümkünse öpüşmekten, tokalaşmaktan, toplu taşıma araçlarına binmekten ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının. İstirahat etmeye, C vitamini içeren besinler tüketmeye dikkat edin. Bol su için ve bulunduğunuz ortamı düzenli havalandırın.Hamilelik döneminde cildiniz her zamankinden daha hassas ve leke oluşturmaya meyilli olduğundan oksibenzon ve diğer kimyasal maddeleri içermeyen, doğal içerikli güneş koruyucu kullanın. Çinko oksit ve titanyum dioksit içeren güneş koruyucular kullanabilirsiniz. Pamuklu, cildin hava almasına izin veren geniş kıyafetler tercih edin ve güneş gözlüğü takın.Hamilelik sırasında yapılan düzenli egzersiz, kilo ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olurken; bel ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kabızlık gibi yaygın yakınmaların daha az sıklıkta yaşanmasını sağlıyor. Egzersiz için sahillerde, ormanda, parklarda yürüyüş ilk tercihiniz olabilir. Uykusuzluk problemi içinse, açık havada yapılan en az 30 dakikalık egzersiz ile maruz kalınan gün ışığı, gece vücudun uyku moduna geçmesi için uyarıcı oluyor.Kıyafet gibi ayakkabı seçimi de hamileler için çok önemli. Çünkü gebelikte vücut ağırlığının dağılımının bozulması, oluşan ödem ve ayak ağrılarının bu tabloya eklenmesi; ayakkabı seçimini daha önemli kılıyor. Anne adaylarının giydiği ayakkabının 5 cm'den yüksek ya da sıfır topuk olması, denge kaybı ve bacak ağrılarına neden olabildiğinden sakıncalıdır. Eğer ödemden dolayı ayak numaranız büyüdüyse, lohusalık döneminde de rahat kullanabileceğiniz yeni bir çift ayakkabı alın.Bebeklerinden 'Geliyorum' sinyali gelir gelmez çoğu anne-baba adayının eli ayağı birbirine karışabiliyor. Doğum başladığı zaman çoğu kişi, o an evden hızlıca çıktığı için yanına eşya almaya fırsat bulamıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, "Doğumdan en azından iki hafta önce ihtiyaç listesinin hazırlanıp bir valizde toplanması gerekiyor" diyor ve ailelere önerilerde bulunuyor:Aylardır beklenen bebek, gelmeye karar verdiği anda anne ve baba adayları da hazır olmalı. Hastaneye giderken 'O neredeydi, bu neredeydi' diye koşturmak yerine yapılması gereken şey, çantayı alıp çıkmak olmalı.Anne ve baba adaylarının sürpriz doğumlara karşı hazırlıklı olması için doğumdan en azından iki hafta önce, doğum anında ve sonrasında gerekecek eşyaların listesini hazırlayıp bir valizde toplaması çok önemli.Bebeğinin ilk dakikalarını sonsuz kılmak isteyen anne-baba adaylarının anı defteri, kamera veya fotoğraf makinesini de doğum çantasına koymayı unutmamaları gerekiyor.Emzirmede kolaylık sağlaması için önden düğmeli gecelik ya da pijama takımı ve sabahlıkMevsime göre çorapTerlikİç çamaşırıEmzirme sutyeniGöğüs pedi, göğüs ucu kremiKişisel bakım için gerekli malzemelerHastaneden çıkarken giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılarNüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartıZıbın ya da badi (Mutlaka yıkanmış ve ütülenmiş olmalı.)Uzun kollu tulum veya alt üst takımPamuklu çorap, eldiven, şapkaYelek ya da hırkaBebek battaniyesiPuset ya da portbebe