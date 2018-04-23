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çekenler dikkat! Bu le sorunu çözmek mümkün...

bir çok insanın yaşadığı ortak bir sorun. Çok kez duymuşsunuzdur ama kabızlığı tanımlamak gerekirse dışkı sıklığının azalması, bu durumun kişilerde tıkanmışlık hissi, şişkinlik, hassasiyet ve dışkılama sırasında zorlanmaya sebep olması gibi basitçe tanımlanabilir. İşte bu sorunu çekenler için kabızlığa iyi gelen ler...

Giriş Tarihi: 23.4.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 14:55
Kabızlık çekenler dikkat! Bu besinle sorunu çözmek mümkün...

Semptomların tipi ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar sadece nadiren yaşarlarken, diğerleri için bu kronik bir durumdur. Kabızlık bir çok farklı sebebe dayanabilir, yetersiz sıvı alımı, duygusal durum, kötü beslenme, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçlar kabızlığa sebep olabilir.

Bazı ler dışkıyı yumuşatarak, bağırsak geçiş süresini azaltarak ve dışkı sıklığını artırarak kabızlığı hafifletebilir. İşte kabızlığı rahatlatmaya ve düzenli tutmanıza yardımcı olabilecek 5 besin;

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Kabızlık çekenler dikkat! Bu besinle sorunu çözmek mümkün...
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