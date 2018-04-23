Kabızlık çekenler dikkat! Bu besinle sorunu çözmek mümkün...

Semptomların tipi ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar sadece nadiren kabızlık yaşarlarken, diğerleri için bu kronik bir durumdur. Kabızlık bir çok farklı sebebe dayanabilir, yetersiz sıvı alımı, duygusal durum, kötü beslenme, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçlar kabızlığa sebep olabilir.

Bazı besinler dışkıyı yumuşatarak, bağırsak geçiş süresini azaltarak ve dışkı sıklığını artırarak kabızlığı hafifletebilir. İşte kabızlığı rahatlatmaya ve düzenli tutmanıza yardımcı olabilecek 5 besin;