Haberler Sağlık Haberleri Ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletin ve...

Ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletin ve... Bu yöntemi uygulayanlar ayaklarını sadece 15 saniye buzlu suda beklettiklerinde çok faydalı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Kulağa biraz tuhaf ve soğuk geliyor ancak güneşin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde kötü bir fikir gibi durmuyor. İşte ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletmenin inanılmaz faydaları…

Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:05