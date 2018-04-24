Yeme bozukluğu nedir? Yeme bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Bireyler genellikle hekimlere yeme bozukluğı şikayetiyle "benim yeme bozukluğu var problemim var" diyerek başvurmazlar. Bireyin psikolojik problemlerine eklenen bir aile içi sorun, özel hayatındaki sıkıntılar, depresyonlar olduğunda aile tarafından ya da diğer uzmanlar tarafından psikiyatriye yönlendirilirler.

Yeme bozukluğu; bazı hastalıklarda görülen iştahsızlıklar ya da depresyonda görülen iştahsızlıkla ilgişi değildir burada kişinin temel gayesi kilo almamak ve şişman bulunan bölgeleri daha da zayıflatmak, inceltmek ya da belli bir beden biçiminde olmak için aşırı gayret etmekdir. Buradaki problem sadece yeme kısıtlaması olmayabilir; aşırı spor ve egzersiz yapma şeklinde de kendini gösterebilir.

Yeme bozukluğu terapisi nasıl yapılır?

Obsesif - Kompulsif bozukluk denilen takıntılı durumlar da çok benzer bir hastalıktır, tedavi yaklaşımları da hemen hemen aynıdır. Obsesif - Kompulsif bozuklukta da anoreksiyonel yeme bozukluklarında da davranışlara terapi uygulanır. Hepsi için ilaç tedavisinden bahsedilebilir ama obsesif bozukluk da ilaçtan yararlanım daha fazlayken yeme bozuklukları terapiden ve aile terapisinden daha çok yarar görür.

Aslında en zor konulardan biri yeme bozukluğu problemi yaşayan psikolojik açıdan problemli bireye yaklaşım şeklidir. Diğer rahatsızlıklar da insanlar kendileri tedaviye başvururlar. Bir kişi depresyona girdiğinde çok aşırı seviyeye gelmediyse uzman doktora yine kendisi başvurur fakat yeme bozukluğunda hastanın gönüllü tedavi olma isteği genelde görülmez. Bu aşamada ailelere büyük rol düşmektedir; aileler çocuklarının yemek yeme durumlarına dikkat etmelidirler. Bunun dışında çocuklarınız çok sık kıyafet değiştiriyor mu psikolojik tahlilleri yerinde mi? Odasında herhangi bir şekilde kusmuk izleri var mı? Çocukların ellerinde kendilerini kusturmaya dayalı yaralar olabilir.

Tedavi noktasında ise çocuğunuza sergilediği tavır ve davranışların sıra dışı olduğu; onun kişisel özellerinin gayet iyi olduğu uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Yeme bozukluğunun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu bu konu hakkında detaylı okumalar ve araştırmalar yaptığınızı ifade etmeniz gerekmektedir. Her şeyin daha iyi olması için bir uzmana gidilmesi gerektiği uygun bir iletişim sistemiyle anlatılmalı tüm bunlar yapılırken bireyi korkutmamak, endişelendirmemek temel olmalıdır.

Yeme bozukluğu genel olarak ergenlik dönemindeki çocuklarda görülse de yetişkinlerde de kendini gösterebilir. Bu tür yeme bozukluklarının psikolojik temelli olduğu bilinirse toplum yeterince bilinçlenebilirse çevremizdeki, ailemizde, arkadaşlarımızdaki hastalıkların da önüne geçmiş olabiliriz. Yeme bozuklukları tedavi merkezleri; psikolojik problemleri çözme açısından da uygun donanıma sahip uzmanlar tarafından tavsiye edilen çözümlerdendir.