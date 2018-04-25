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Sıtma hastalığına dikkat!

Sıtma hastalığı sivrisineklerin insanı ısırması ile bulaşan parazitler hastalıktır. Dünya nüfusunun yarısı bu hastalık yüzünden tehdit altındadır.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 19:23
Sıtma hastalığına dikkat!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk sıtma hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hastalığın belirtilerinin, periyodik tarzda gelen yüksek ateş, titreme, yoğun terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, kanlı dışkılama ve ishal olduğunu belirten Kavruk, "Sıtma genellikle bu parazitlerin yaşadığı tropikal ve subtropikal bölgelerde görülür. Afrika başta olmak üzere Güneydoğu Asya, Hindistan, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Orta Amerika riskli bölgelerdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 verilerine göre dünya nüfusunun yarısı bu hastalık yüzünden tehdit altındadır. Sıtma hastalığı dünyada çok yaygın olan bir hastalıktır. Sıtmanın olduğu bir bölgeye seyahat eden kişilerde yüksek ateş görülüyorsa mutlaka uzman bir doktora muayene edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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Sıtma hastalığına dikkat!
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