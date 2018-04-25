Tek karaciğer iki hayat

İstanbul
'da, 6 yıl önce evlilik hazırlığı yapan Fatma Denizci İmanlı
, rutin kan tahlilleri için doktora gitti. Kan tahlillerinde karaciğer enzimleri yüksek çıkınca doktoru diyet programı verdi. Bir ay süren diyetin ardından tekrar kan tahlili yaptıran İmanlı'nın karaciğer enzimleri yine yüksek çıkınca biyopsi yapılmasına karar verildi. Biyopsiden sonra eşi Şahin ile balayına giden İmanlı, dönüşte doktorlardan karaciğer yetmezliği olduğu haberini aldı. KARNI ŞİŞİNCE TEŞHİS KONULDU
İlaç tedavisiyle hayata tutunmaya çalışan İmanlı, bu sırada canlıdan karaciğer nakli
için yakın çevresiyle irtibata geçti. Akrabalarından bazılarının son anda karaciğer bağışlamaktan vazgeçtiğini anlatan Fatma Hanım, "Eşimin ve benim yakınlarımdan birkaç kişi karaciğerini bağışlayacağını söyledi, ama son anda vazgeçtiler. Buna rağmen umutsuzluğa kapılmadık" diyor. İlaç tedavisiyle geçen 6 yılın sonunda doktorların, 'Artık karaciğer nakli olmalısın' dediği İmanlı ismini nakil listesine yazdırdı. Aldıkları karaciğer müjdesiyle hayatları değişti. İmanlı, "Hastaneden bizi arayarak uygun bir karaciğerin bağışlandığını söylediler. Eşimle birlikte hemen hastaneye geldik. Aslında bağışlanan karaciğer 3 yaşındaki Ömer için çıkmış. Ancak karaciğerin tamamı onun için büyük gelince Ömer'e nakledilen kısımdan geri kalan parçayı bana nakletmeye karar vermişler. Bu bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Mucizenin mucizesi gibi bir şey gerçekten" diyor. Fatma Denizci İmanlı ile aynı karaciğeri paylaşan Ömer Serin
2.5 kg doğdu. Büyüme geriliği nedeniyle hormon tedavisi gördü. Ömer bebeğin karaciğer yetmezliği yaşadığı ise bir gün ateşlenmesiyle ortaya çıktı. Ailesi tarafından doktora götürülen Ömer'e önce antibiyotik tedavisi uygulandı. Ateşinin düşmesine rağmen karnında şişlik oluşmasından şüphelenen aile Ömer'i tekrar hastaneye götürdü. Yapılan detaylı tetkiklerde minik Ömer'in karaciğer yetmezliği yaşadığı belirlendi. Doktorların, 'Karaciğer nakli olması gerek' dediği Ömer için ailesi hemen organ nakil listesine ismini yazdırdı. ZİYARET ETTİ
Ömer'le aynı kaderi yaşayan ve aynı karaciğer ile hayata tutunan Fatma Denizci İmanlı, taburcu olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Ömer'i ziyaret etti. Aynı karaciğer ile hayata tutundukları Ömer'in artık kardeşi olduğunu söyleyen İmanlı, "Ömer'le aynı kaderi paylaştık. Aynı karaciğerle hayata tutunduk" diyor. İKİ KİŞİYİ HAYATA BAĞLIYOR
Nakil
ameliyatları Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Polat, "Kadavra donörü yetişkin olduğu için 'Split' yani bölme işlemi yapmaya karar verdik. Kadavranın karaciğerinden alınan küçük bir parça Ömer için uygun hale getirildi. Geri kalan büyük parça bekleme listesinde bulunan Fatma Denizci İmanlı için uygun bulundu. Organlar alındıktan sonra ilk 12 saat içinde her iki nakil de başarı ile gerçekleştirildi" dedi.