Merdiven altı implant tehlike saçıyor!

İMPLANT TEDAVİSİ YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, implant tedavisi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dr. Başel, dental implant tedavisinin uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "İmplant tanım olarak, vücuttaki bir doku ya da organın eksilmesi durumunda ona ait görev ve fonksiyonları yerine getirmesi amacıyla yerleştirilen maddelerdir. Diş hekimliğinde eksilen dişlerin yerlerine yerleştirilen, kök vazifesi gören, titanyum esaslı vida formundaki materyallere ise 'Dental İmplant' adı verilmektedir. Dental implant tedavisi, cerrahi bir işlemdir ve mutlaka uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Kendisini bu alanda geliştirmiş olan bir doktorun uygulayacağı implant tedavisi çok daha başarılı olacaktır" dedi.





İMPLANT TEDAVİSİNDEKİ DETAYLARA DİKKAT

Hastaların implant seçiminde ve tedavisinde dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Dr. Bilal Başel, "Çok fazla marka seçeneğinin olması hastaların kafasında karışıklık oluşmasına sebep olmaktadır. Eğer hasta kendisi araştırma yaparak seçimde bulunmak isterse mutlaka firmanın CE ve diğer sertifika bilgilerini kontrol etmesi gerekir. Ülkemizde sağlık amacıyla kullanılacak her tür malzeme Sağlık Bakanlığı'na kayıtlıdır ve gerekli sertifikalara sahip ise kullanılabilmektedir. Hastaların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise implant tedavisindeki detaylardır. İmplant çene kemiğine uygulandığı için kemiğin buna uygun olması gerekir. Bu durum detaylı bir klinik ve radyolojik inceleme sonucu belirlenir.

Gerekirse tomografik tetkiklere başvurularak kemiğin kalınlığı üç boyutlu olarak incelenir. Sonradan kötü sürprizlerle karşılaşmamak için hastaların bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekir. Kemiğin uygun olmadığı durumlarda öncelikle bu durumun düzeltilmesi ile ilgili gerekli kemik operasyonları planlanmalıdır. Sistemik ve lokal sağlık durumunun tedaviye elverişli olması gerekir. İleri derece şeker hastalığı olan bir hastanın öncelikle bu hastalığını kontrol altına alması gerekmektedir. Yoğun sigara tüketimi, kötü ağız hijyeni de implant tedavisine engel teşkil etmektedir" şeklinde konuştu.

Sahte diş implantı nasıl anlaşılır? Sahte diş implantı çene kemiğini eritiyor!





HASTALAR SAHTE İMPLANT KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALILAR



Son zamanlarda implant kullanımının yaygınlaşması ile beraber zaman zaman 'Sahte İmplant' başlıklı haberlerin sık sık ortaya çıktığını ve hastaların sahte implant konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, sahte implantların ciddi problemlere yol açabileceğini ifade ederek, "Sahte implant ne demek önce bunu tanımlamak gerekir. İmplant, belirli standartlar altında üretilmesi gereken bir malzemedir. Üretimi esnasında bu standartlara uyulmadığında yani uygun koşullarda üretilmediğinde sağlığa zararlı bir malzeme ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda da çene kemiğinde değişik sorunlara sebebiyet veren yanı sıra sistemik zararlara da yol açan bir ürün üretilmiş olur. Buna sahte implant denilir. Görüntü itibari ile implanttan farksızdır fakat taşıması gereken özellikleri taşımadığı için fayda değil zarar verir. Sahte implantlar çok ciddi sorunlara yol açabiliyor.





SAHTE İMPLANT ÇENE ?KEMİĞİNDE ERİMEYE YOL AÇIYOR



Özellikle implant çene kemiğine yerleştirildikten sonra kısa ve uzun dönemde uygulandığı bölgede lokal sorunlar oluşturabilir. Erken dönemde kemikte iltihabik bir reaksiyon gelişir ve vücut yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak implantı vücuttan atmaya çalışır. Bunun sonucunda da implant konulan alanda krater şeklinde bir çukur oluşur ve implant bu çukurun içerisinde yüzer vaziyete gelir. Neticesinde oradan alınır ve gerisinde harap bir alan bırakmış olur. Aynı problem kısa dönemde değilde uzun dönemde de oluşabilir. Yani hasta implant tedavisinden sonra dişini kullanmaya başladığında yük altına giren implant çiğneme fonksiyonunun oluşturmuş olduğu ağır yüklere dayanamaz ve yapısında kırılmalar meydana gelir ve taşıdığı stresi dengeli bir şekilde dağıtamaz ve kemikte erime meydana gelir" diye konuştu.





SAHTE İMPLANTLARI HASTALAR ANLAYABİLİR Mİ?



Dr. Bilal Başel, sahte implantları anlayabilmek için önceliğin doğru hekimlere başvurmakta olduğu belirterek, "Bunun en güvenli yolu, doğru hekime başvurmaktan geçer. Öncelikle çene cerrahisi uzmanlarıyla irtibata geçilmesi gerekir. Alanında uzman hiçbir hekim bilmediği güvenmediği bir ürünü kullanmaz. Gelişmiş toplumlarda implant tedavisini yalnızca implant uzmanları uygulamaktadırlar, diğer hekimlerin bu tedaviyi uygulamaları yasaktır. Ülkemizde bu alanda gerekli bilgi ve tecrübe Diş Hekimliği Fakültelerinde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde verilmektedir. Hastalar ayrıca kullanılacak implantın üretim bilgilerini, üretim yeri, yılı, son kullanım süresi, CE ve diğer sertifika bilgilerini sorgulayabilirler. Bir diğer önemli nokta ise implantın kaç yıldır üretimde olduğudur. Uzun yıllar bu işi yapan firmalar nispeten daha güvenilirdir" şeklinde sözlerini sonlandırdı.