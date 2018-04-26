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Ortalama 60-100 arası olması gerekiyor...Bu hastalıkların habercisi olabilir!

gibi nabız sayısının yüksekliği ya da düşüklüğü de önemli hastalıklara işaret edebiliyor. Ortalama 60-100 arası olması gereken kalp atım hızı yani nabız sayısının normalden düşük olması; kalp damar hastalıklarından, karaciğer böbrek rahatsızlıklarına kadar birçok hastalıktan kaynaklanabiliyor. Kardiyoloji Bölümün'den Prof. Dr. Nihat Özer, nabız düşüklüğü ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:28
Ortalama 60-100 arası olması gerekiyor...Bu hastalıkların habercisi olabilir!

NABIZ SAYISI KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Nabız olarak nitelendirilen kalp atış hızı, cinsiyete, yaşa, fiziksel ve duygusal duruma, spor yapma alışkanlığına, kullanılan ilaçlara hatta havanın sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Tüm bunlar hesaba katıldığında, ideal kalp atışı ortalama olarak yetişkin bireylerde 10 dakikalık bir istirahatin ardından 60 ila 100, çocuklarda ise 70 ila 100 arasındadır. Kalp atış hızının 60 altında olmasına bradikardi yani yavaş nabız 100 üzerinde olmasına ise taşikardi yani hızlı nabız denmektedir.

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Ortalama 60-100 arası olması gerekiyor...Bu hastalıkların habercisi olabilir!
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