Tavuk suyuna çorbayla hastalığı yenin

Prof. Dr. Emin Ünüvar/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Boğaz ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riski büyüktür. Bunların yanında polenler, hassas bünyeye sahip kişilerde alerjik reaksiyonları arttığından boğazda ağrı ve kaşıntı durumuyla da sık sık karşılaşılır. Peki bu ağrıları en hafif şekilde atlatmak için neler yapmalıyız? Çocukları nasıl korumalıyız? Okan Üniversitesi
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar anlattı: BÖBREK İLTİHABI YAPABİLİR!
Boğaz ağrısı
çoğu kez boğaz
bölgesindeki, halkın
'bademcik'
dediği dokunun iltihaplanmasına
bağlıdır.
Etkenler çoğu kez
virüsler iken, yüzde 15-30
oranında yine halkımızın 'beta
mikrobu' diye bildiği bakterilerin neden
olduğu boğaz enfeksiyonundan kaynaklanabilir.
Eğer bu bakteriyel etken neden ise,
hastalık geçtikten sonra yüzde 1-3 oranında
olmak üzere akut eklem romatizmasının
gelişmesine neden olabilir. Bazı
vakalarda böbreklerde iltihaba yol açıp
nefrit yapabilir.
Boğaz ağrısında semptomatik yardımcı
tedaviler kullanılabilir. Eğer beta
etkeni boğaz kültüründe izole edilmişse,
bu durumda antibiyotik kullanılması
gerekir. ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIĞA NEDEN OLUR
Boğaz ağrısı olan çocuklar, aynı
zamanda iştahsızlık da yaşar. Yemek
yemesi ve yutması zorlaşacağından bu
hastalık tam bir çile haline gelir. Bu ağrıları
hafifletmek için su, sıvı alımımızı
artırmalıyız.
Bol sıvı alımı boğazdaki kurumayı
engeller, savunma bariyerlerini güçlendirir,
koruyucu bazı sıvıların akışkanlığını
artırır, yangıyı da azaltır.
Tuzlu su gargaraları, basit
ama rahatlatıcıdır. Bir bardak
suya (su bardağı) yarım
çay kaşığı tuz ilave edilerek
yapılabilir. Tadı
sıkıntılı olursa limon
veya bal eklenebilir. TAVUK SUYUNA ÇORBA İÇİN
Sıcak içecekler
içinde çay, kekik
çayı, nane çayı, yeşil
çay, ıhlamur gibi
bitki çayları boğazı
rahatlatır.
Çorbalardan özellikle
tavuk suyu çorbasının boğaz
ağrısını azalttığı bilinmektedir. PASTİLİNİZ OKALİPTUS ÖZLÜ OLSUN
Ağrı kesici ve anti-inflamatuar
özellikli ilaçlar (ki bunlar ateşi de düşüren
ilaçlardır) kullanılabilir.
Ökaliptus içeren pastiller tercih
edilebilir. Pastil kullanımı ile iltihap bölgesindeki
yangı bir miktar azaltılır, salgı
çekilir ve rahatlama sağlanır.
Yatak istirahati önemlidir. Yatak
istirahati ile virüslere karşı savaşma
gücümüz artmaktadır. Dinlenmek, hızla
düzelmeyi sağlayacaktır. Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel/Kardiyoloji Uzmanı DİKKAT! KALP NEZLESİ BAHARDA ARTIYOR!
Mevsim geçiş dönemlerinde sürekli değişen hava şartları insan sağlığı ve günlük hayat temposunu da etkiliyor. Özellikle kalp hastalığı bulunanlar mevsim geçişlerinden daha fazla etkileniyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel
, kış aylarından bahara geçtiğimiz bugünlerde ani ısı değişimlerinin kalp krizine davetiye çıkardığına dikkat çekti… KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ ARTIYOR
Havadaki ani ısı değişiklikleri kalp-damar hastalıkları için risk unsurudur. Damarlar soğuk havalarda büzülmekte, sıcak havalarda ise genişlemektedir. Risk faktörü olan kişilerin kalbi bu değişime ayak uyduramadığı zaman kalp krizi yaşanabilir. Sıcaklarla birlikte havadaki nem oranı da artar, bunun sonucunda da terlemeyle birlikte su ve mineral kaybı meydana gelir. Vücutta sıvı kaybı yaşanması ile kanda koyulaşma ve pıhtılaşma meydana gelebilir, bu durum da kalp krizi ve felç riskini artırır. POLEN ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Baharda burun akıntısı, burun kaşıntısı ve hapşırık, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık ile tekrarlayan uzamış öksürük, hırıltı ve nefes darlığı olan kişiler; erişkin ya da çocuk alerji uzmanları tarafından değerlendirilmeli ve doğru tanı konması için bazı testler yapılmalıdır. Alerjik olan polen çeşidi böylece tespit edilir. Ayrıca burun salgısında alerji hücrelerinin varlığı da alerjik nezle tanısı için yardımcıdır. Kan testleri de yapılabilir. Bahar alerjisinden şüphelenen hastaların Şubat-Eylül arası bu testleri yaptırmalarında yarar vardır. Bu aylarda vücuttaki alerji düzeyi artacağından tanı kolaylaşır. BAHARDA KALP SAĞLIĞI İÇİN 9 ÖNEMLİ KURAL!
Vücudumuza
dakikada yaklaşık 5.5 litre kan pompalayan hayati organımıza karşı farkındalık yaratmanın ve bu farkındalık sayesinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, kalp hastalıklarının herkesin kapısını çalabileceğini, önemli olanın kapıyı çalmadan önlem almak olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:
Risk faktörlerinden haberdar olun (Ailenizde kalp hastalığı olan var mı bilin)
Sigara ve alkolden kaçının
Kolesterolünüzü ölçtürün
Tansiyonunuzu özellikle 40 yaşından itibaren düzenli ölçün
Tansiyon ölçerken mutlaka oturur vaziyette olun, yemekten bir saat sonra ya da aç karna ölçün
Tansiyonunuzu ölçerken bacak bacak üstüne atmayın ve kolunuzu göğsünüze yakın yükseklikte masaya koyun
Kafeinli içecekler, yağlı yiyecekler ve kızartmaları fazla tüketmeyin
Hareket edin, haftada en az beş gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapın
Günde 2 litre su için
Erken tanı hayat kurtarıyor; düzenli check-up yaptırın.