Aşırı terlemeye karşı adaçayı için glutensiz beslenin

Sıcaklar her geçen gün artıyor ve herkes aşırı terleme kten dert yanıyor. Aşırı terleme hem sosyal hayatta, hem de iş hayatında pek çok soruna yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu, aşırı terleme ve tedavisi hakkında bilgiler verdi...Eğer aşırı terleme sorununuz varsa, muhtemelen bu sıkıntıyı her gün çekiyorsunuzdur. Sürekli ne kadar terlediğiniz hakkında kaygı duyuyor olabilirsiniz. Her gün terle uğraşarak, elbisenizi değiştirerek, serinlemeye çalışarak, terinizi silerek, kollarınızın altına veya ceplerinize peçeteler veya pedler yerleştirerek, banyo yaparak ve koyu renkli bol elbiselerin altına gizlenerek saatler harcayabilirsiniz. Çok fazla terleyen avuç içleriniz, ayaklarınız veya koltuk altlarınız nedeniyle arkadaşlarınızı kaybetmiş veya fırsatlar kaçırmış olabilirsiniz. İnsanların ne düşüneceğinden korkarak evde kalmak için bahaneler bulabilir veya insanlarla etkileşime girmek, el sıkmak veya sunumlarda bulunmak zorunda kalmayacağınız kariyerler seçebilirsiniz.Depresyon, toplumdan uzaklaşma ve kendine güvensizlik gibi duygusal problemler yaşayabilirsiniz. Fiziksel rahatsızlıktan endişeye, utanmaya ve daima terlemenizi diğer insanlardan gizleme stresine kadar, hiperhidroz yani aşırı terleme, yaşamınızın neredeyse tüm alanlarını etkileyebilir.Maalesef böyle durumlarda 'Her şeyi denedim' diye hissedebilirsiniz, umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz.Tıbbi tedavilere ek olarak, aşırı terleme yakınmasını ve aşırı terlemenin sebep olduğu günlük zorlukları yönetmenize yardımcı olmak için piyasada birçok seçenek bulunuyor.Tıbbi tedavilerde; antiperspiranlar ve iyontoforez gibi eski tedaviler geliştirildi ve şimdi bunları nasıl daha etkili hale getirebileceğimizi biliyoruz. İyontoferez uygularken terleme azaltıcı bazı ilaçları suya eklemek gibi yardımcı ve etkinliği artırıcı yöntemler de işe yarıyor.Mikrodalga enerji, Botulinum toksin enjeksiyonları ve lazerler gibi yeni tedaviler, önemli birer rahatlatıcı olmaya başladı. Bunlara ek olarak tedavilerin birden farklı kombinasyonlar şeklinde planlanmasıyla daha olumlu sonuçlar alınabildiğini belirtmek isterim.Yan etkilere bağlı olarak, ağız yoluyla alınan terleme önleyici ilaçlar uzun süreli bir çözüm olarak önerilmeyebilir. Ancak vücudun büyük bölümleri üzerinde aşırı terlemeyi tedavi ederken, birden fazla vücut alanı etkilendiğinde veya özel bir etkinlik (işyerinde sunum veya önemli bir aile işlevi gibi) için kısa süreli bir çözüm olarak düşünülebilir.Aşırı koltukaltı terlemesi için liposuction gibi koltuk altı ameliyatları rafine tedaviler haline getirilse de daha az girişimsel tedaviler öncelikli düşünülmelidir.ETS (Endoskopik torakal sempatektomi) cerrahisi, başka herhangi bir tedavi seçeneğine ya da tedavi kombinasyonlarına cevap vermeyen palmar hiperhidrozlu (avuç içlerinin aşırı terlemesi) bazı ciddi vakalar için ayrılmıştır. ETS tedavisini düşünmeden önce, doktorlar ve hastaları; kalıcı hasar ve ciddi yan etkilerin gerçek risklerini tam olarak ele almalı ve tartışmalıdır. ETS, avuç içlerinin yanı sıra dar bölge hiperhidroz alanlarını tedavi etmek için kullanıldığında, daha az fayda ve daha fazla risk olduğu görülmektedir.Aşırı terlemeyi tedavi etmek için, adaçayı çayı veya adaçayı tabletleri, papatya, kediotu kökü gibi bitkisel maddeler kullanılabilir. Son zamanlarda, tamamen glutensiz bir diyetin, aşırı terlemenin durmasını sağlayabileceğini belirten bilgiler de var. Şu anda bu tür alternatif tedaviler önermek için çok az araştırma var ama bu, onların yapıcı potansiyelini azaltmıyor.Tıpkıiki insanın aynı olmadığı gibi, iki hiperhidroz vakası da aynı değildir. Terli avuç içleri, terli ayaklar, terli koltuk altlarınız, terleyen yüz veya vücudun diğer kısımlarında telafi edici terlemeden ya da bu problemlerin herhangi bir kombinasyonundan muzdarip olabilirsiniz. Aşırı terlemeyi tedavi etmek ve yönetmek bu nedenle çok bireyseldir. Bir kişide işe yarayan bir tedavi başka bir kişide yararlı olmayabilir ve genellikle tedavilerin bir arada kullanılması gerekebilir. Doğru bileşimi bulmak zaman, sabır ve bilgili bir sağlık hizmeti uzmanının desteğiyle olabilir. Önemli olan terleme konusunda deneyimli hekimlerle irtibatta olmak ve sizin için en doğru yaklaşımın birlikte bulunmasıyla olacaktır.LivHospital Estetik, Plastik ve Rekonstriktüf Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut, "Sosyal hayat ve özel hayat terlemeden olumsuz etkilenir. İnsan, sosyal hayattan bile uzaklaşır" diyor. Turgut, aşırı terlemenin neden olduğu hakkında bilgiler verdi...Terleme vücut ısımızı normalde tutmak için gereklidir. Ancak bazı durumlarda normalden daha fazla olur ve kişinin hayatını olumsuz etkiler. Terleme kişinin kıyafetlerinde bozulmaya yol açar.Vücutta kötü bir koku oluşmasına neden olur. Tüm bu sorunlar kişinin sosyal hayatını ve özel hayatını etkiler. İşte bu durumda aşırı terlemeden bahsedilebilir. Örneğin avuç içi terlemelerinde kişi eliyle herhangi bir şey tutamaz, kimseyle tokalaşamaz, sürekli ellerini saklama ihtiyacı duyar.Normal koşullarda ciltte her yer terler. Ancak aşırı terleme olarak tabir edilen durumlarda özellikle en çok yüz, koltukaltı, avuç içi ve ayak tabanlarında görülür. Bunlar, ter bezlerinin en yoğun olduğu bölgelerdir. Beyinden gelen sinyallere daha duyarlıdır.Terleme iki şekilde ortaya çıkar. Birincil (esansiyel) terleme; psikolojik faktörler, stres, utanma, heyecan gibi duygusal değişikliklerde oluşan aşırı terleme durumudur. Diğeri ikincil (sekonder) terleme; altta yatan bazı hastalıklar (tiroid hastalıkları, menopoz dönemi, yüksek tansiyon, nörolojik bazı hastalıklar), ilaçlar, alkol, kafein gibi maddelere bağlı olarak ortaya çıkar.