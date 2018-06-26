Düğün öncesi yeni trend saç ekimi

Evlilik hazırlığı yapan çiftler için, estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğü de önem kazanıyor. Evlilik öncesi her çift gür, dolgun ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor. "Düğünden bir ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz estetik görünüme kavuşabilirsiniz" diyen Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, saç ekimi ile ilgili bilgiler verdi... GELİNLER DE YAPTIRIYOR
Evlilik hazırlığı yapan birçok kişi, düğün gününde kusursuz görünümü elde etmek için çeşitli yöntemler deniyor. Düğün öncesi estetik uygulamaları, evlilik hazırlığında olan birçok çift tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Düğünden yaklaşık bir sene önce yapılmaya başlanan çift estetiğinde; botoks, yağ aldırma ve saç ekim uygulamaları başta yer alıyor. Son yılların en çok tercih edilen estetik uygulaması olan saç ekimi, evlilik hazırlığında olan çiftler arasında da oldukça popüler. Düğün günü çekilen videolar ve fotoğraflar, çiftler tarafından ömür boyu saklanıyor ve hatırlanıyor. Fotoğraflarda en estetik hallerini yansıtmak isteyen birçok kişi, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor.
Saç ekimi; cinsiyet fark etmeksizin yapılması, yaş sınırı gerektirmemesi, hızlı yapılan ve kısa sürede etkili sonuç veren bir operasyon olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.
Saç ekimi operasyonları her ne kadar damat adaylarının öncelikli tercihi olsa da, günümüzde gelişen birçok teknik sayesinde gelinler de rahatlıkla yaptırabiliyor.
Tıraşsız saç ekimi yöntemi sayesinde, operasyon sırasında herhangi bir tıraşlama ve kesim işlemi yapılmasına gerek yok. Bu sayede, düğünden yalnızca bir ay önce bile saç ekimi işlemi yaptırılabiliyor.
Saç ekimi operasyonları ile saçların arasındaki boşluklar dolduruluyor, saçlar gürleştiriliyor ve yeni saç çizgisi tasarlanıyor. Saç ekimi operasyonunda; saçların ç��kış yönü ve açısı, saç köklerindeki boşluklar, kişinin genetik yapısı ve saç pigmenti gibi kişiye özel saç yapısı inceleniyor.
Saç ekimi yaptıracak olan çiftlerin, en geç düğünden bir ay önce operasyona başlaması gerekiyor. Tıraşsız saç ekimi uygulaması ile saç ekimi sonrası herhangi bir operasyon izi kalmıyor. Evlilik öncesinde yaptıracakları saç ekimi operasyonundan verim almak isteyen çiftlerin, işlem tarihini doğru belirlemeleri gerekiyor. Saç ekimi operasyonu ile ekilen saç kökleri, üçüncü aydan itibaren uzamaya başlıyor. Ancak gür ve doğal görünümlü saçlara kavuşmak, ortalama bir seneyi bulabiliyor. Bu nedenle, düğün öncesi yapılacak estetik operasyon
larda iyileşme sürecini göz önünde bulundurup doktora da danışarak tarih belirlenmesi gerekiyor. SAÇ EKİMİNDEN SONRA EN AZ ÜÇ GÜN DİNLENİN
Operasyon gününe karar verirken, sonrasından en az üç gün dinlenebileceğiniz bir gün seçin.
Operasyona hafif bir kahvaltı yaparak girin.
Ekilen saç köklerine zarar vermemek için operasyon günü, kolay giyilip çıkarılan rahat kıyafetlerle saç ekim merkezine gidilmesi gerekmektedir. Kafadan rahat geçirilecek yakası açık ya da düğmeli kıyafetler tercih edin.
Ekim sonrasında, ekilen saç kökleri çok hassastır. Herhangi bir baskı ya da darbeye karşı çok iyi korunmalıdır. Hastaların birçoğu, operasyon sonrasında araca binerken ekilen saçların olduğu tepe bölgesini araba tavanına çarpabilmektedir. Bu konuya da dikkat etmeniz gerektiğinin özellikle altını çizelim.
Saç ekimi operasyonu sonrasında hastanın, saç ekimi merkezinde yatılı kalmasına gerek yoktur, evinde istirahat edebilir. Uzun süre operasyonda kaldığı için, eve döneceği zaman hastanın yanında bir kişinin olması tercih edilmelidir. Saç ekimi sonrası size düşen görevleri doğru şekilde yerine getirmek, saçlarınızın daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır.
Saç ekimi operasyonu, mevsimlerden bağımsız olarak planlanabilir. Gerek kış, gerekse yaz mevsiminde rahatlıkla yaptırabileceğiniz saç ekimi operasyonu sonrası dikkat edilecek hususlar, çoğunlukla sosyal hayatınız ile yakın bağlantılı olacaktır.
Yaz mevsiminde saç ekimi yaptırırsanız, 15 gün kadar deniz ve güneşten uzak durmalısınız. EN ÇOK ENSE BÖLGESINDEN SAÇ ALINIR
Amerikan Estetik Cerrahi
Tıp Merkezi'nden Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İzmirli, saç ekimi ile ilgili en çok merak edilenler hakkında bilgiler verdi... Saç ekimi ya da saç nakli; yaşın ilerlemesi, genetik ya da hastalık ve kaza gibi çeşitli etkenler sonucu saç kaybı yaşayan kişilere yönelik gerçekleştirilen ve saçların tekrar sağlıklı ve doğal bir şekilde çıkmasını hedefleyen estetik operasyonları kapsayan geniş bir terimdir. Saç ekimi ameliyatı, diğer birçok estetik operasyona göre daha basit, hasta için daha az yıpratıcı ve iyileşme süreci daha rahat geçen bir işlemdir. Genel bir tanımını yapmak gerekirse saç nakli; göğüs, kol, bacak ve özellikle de ense bölgelerinden alınan dökülmeye dirençli saç köklerinin, saç/sakal eksikliği olan bölgeye aktarılması ile gerçekleştirilir. İki kulak arasındaki ense bölgesinde kalan ve dökülmeye direnç gösteren saçların bulunduğu kısım, donör alandır. Bu saçların kökleri buradan alınarak, genelde dökülmeye maruz kalan ön bölgeye eklenir. Buna saç ekimi denir. Donör bölgede yeterince saçı olan herkes bu yöntemi uygulatabilir. Nadir olarak göğüs kılları ile sakal kılları da verici kıl kökü olarak kullanılabilir. SAÇ EKIMI 6 TEMEL AŞAMADAN MEYDANA GELIR
Saç ekimi operasyonuna hazırlık
Operasyon öncesi anestezi
Greftlerin toplanması
Toplanan greftlerin ekime hazırlanması
Kanalların açılması
Saç köklerinin yerleştirilmesi