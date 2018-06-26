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Düğün öncesi yeni trend saç ekimi Son yılların en çok tercih edilen estetik uygulaması olan saç ekimi, evlilik hazırlığında olan çiftler arasında popüler hale geldi. Düğün günü çekilecek olan birçok fotoğraf ve video, çiftler tarafından ömür boyu saklanıyor ve hatırlanıyor. Fotoğraflarda en estetik hallerini yansıtmak isteyen birçok kişi, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor