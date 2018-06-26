Kanseri bloke eden ilaç

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ABD'deki Oregon Üniversitesi uzmanları 4 tip kanserin gelişimini durduracak bir ilaç geliştirdi. KBU2046 isimli ilacın; meme, prostat, kolon ve akciğer kanserlerinin gelişimini durduğu öne sürüldü. Bilim insanları erken teşhis yapıldığı durumlarda ilaçla bu kanser türlerine yakalanan kişilerin hayatlarının kurtulabileceğini söyledi. Genetik olarak değiştirilmiş kanserli farelerle yapılan araştırmalarda KBU2046 ilacının tümör metastaslarını bastırdığı gözlemlendi. Üstelik ilacın yan etkisi olmadığı iddia ediliyor. Araştırmayı yürüten Dr. Raymond Bergan, "İlaç proteinle birleşiyor ve protein üzerinde negatif bir etki oluşturmaksızın hücrelerin hareket etmesini engelliyor" dedi.