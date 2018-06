Bu yaz kırmızı yiyerek zayıflayın

BUGÜN NELER OLDU

Sağlıklı beslenmenin moda olduğu günümüzde, renkli besinlerin enerjisinden faydalanmayan yoktur. Daha zinde bir vücut, daha güçlü bir bağışıklık sistemi ve dengeli bir beslenme için soframızdan rengarenk besinleri eksik etmemeliyiz. Bugün rengimiz kırmızı! Diyetisyen Gizem Talay, kırmızı beslenerek zayıflamanın yollarını anlattı... Kırmızı besinler, dengeli bir diyet söz konusu olduğunda gerçek sağlık kahramanlarımızdır. Bu besinler kalp hastalıklarına karşı korur, tümörlerin büyümesini önlemeye yardımcı olur, kolesterolü ve kan basıncını düşürür, birçok kanser türünden korur.Kalorisi düşük olan domates , lif içerdiği için zayıflamaya yardımcı harika bir besindir. Likopen içeren domates, mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve farklı antioksidanlar da içerir. Bu bileşenler ile kansere neden olan serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kiraz, mükemmel bir antioksidan deposudur. 100 gram kiraz sadece 63 kaloridir. İdrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki fazla suyun atılmasına, dolaylı olarak zayıflamaya yardımcıdır.Kırmızı biberin saymakla bitmeyen birçok faydası vardır. Bir kupa kırmızı biber tükettiğinizde, günlük almanız gerekenden daha fazla C ve A vitamini almış olursunuz. Kırmızı biberde bulunan kapsaisin, kötü kolesterolü düşürür ve diyabeti önler, beynin endorfin salgılamasına yol açar. Metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissini artırır.Yaz meyvelerinin en gözdelerinden biri olan karpuzun yüzde 90'ı sudur. Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve kabızlığı önleyen karpuzun içerisinde A, B1, C vitaminleri bulunur. Potasyum açısından da zengin olan karpuz, immun sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, karpuzun faydalarını anlattı...Su oranı çok yüksek bir meyve olan karpuzun diüretik özelliği bulunur, yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için ilaç gibi bir besindir.Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. İçeriğindeki karotenoidler, arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini önleyerek felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur.Karpuzun içeriğinde bulunan C vitamini; cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımını sağlar.Tekli ve çoklu yağ asitlerinden zengin olan karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da korur.Karpuz; yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uyumaya yardımcı olur, Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltır.Hücre zarlarının yapısının korunmasında, sinir iletiminin sağlanmasıda görev alan yağ asitlerinden zengin karpuz çekirdeği, öğrenmeyi kolaylaştırarak hafızayı güçlendirir.Spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesi; kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur, kasları güçlendirir, egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırır.