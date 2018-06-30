Bu yaz kırmızı yiyerek zayıflayın

100 gram kiraz sadece 63 kaloridir
Sağlıklı beslenmenin moda olduğu günümüzde, renkli besinlerin enerjisinden faydalanmayan yoktur. Daha zinde bir vücut, daha güçlü bir bağışıklık sistemi ve dengeli bir beslenme için soframızdan rengarenk besinleri eksik etmemeliyiz. Bugün rengimiz kırmızı! Diyetisyen Gizem Talay, kırmızı beslenerek zayıflamanın yollarını anlattı... Kırmızı besinler, dengeli bir diyet söz konusu olduğunda gerçek sağlık kahramanlarımızdır. Bu besinler kalp hastalıklarına karşı korur, tümörlerin büyümesini önlemeye yardımcı olur, kolesterolü ve kan basıncını düşürür, birçok kanser türünden korur. DOMATES
Kalorisi düşük olan domates
, lif içerdiği için zayıflamaya yardımcı harika bir besindir. Likopen içeren domates, mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve farklı antioksidanlar da içerir. Bu bileşenler ile kansere neden olan serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. KİRAZ Yaz
mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kiraz, mükemmel bir antioksidan deposudur. 100 gram kiraz sadece 63 kaloridir. İdrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki fazla suyun atılmasına, dolaylı olarak zayıflamaya yardımcıdır. KIRMIZI BİBER
Kırmızı biberin saymakla bitmeyen birçok faydası vardır. Bir kupa kırmızı biber tükettiğinizde, günlük almanız gerekenden daha fazla C ve A vitamini almış olursunuz. Kırmızı biberde bulunan kapsaisin, kötü kolesterolü düşürür ve diyabeti önler, beynin endorfin salgılamasına yol açar. Metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissini artırır. KARPUZ
Yaz meyvelerinin en gözdelerinden biri olan karpuzun yüzde 90'ı sudur. Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve kabızlığı önleyen karpuzun içerisinde A, B1, C vitaminleri bulunur. Potasyum açısından da zengin olan karpuz, immun sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. SPORDAN SONRA KARPUZ YİYİN
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, karpuzun faydalarını anlattı... ÖDEMİ AZALTIR
Su oranı çok yüksek bir meyve olan karpuzun diüretik özelliği bulunur, yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için ilaç gibi bir besindir. KAN BASINCINI DENGELER
Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. İçeriğindeki karotenoidler, arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini önleyerek felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINA BİREBİR
Karpuzun içeriğinde bulunan C vitamini; cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımını sağlar. KALBİ KORUR
Tekli ve çoklu yağ asitlerinden zengin olan karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da korur. UYKUYU DÜZENLER
Karpuz; yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uyumaya yardımcı olur, Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltır. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Hücre zarlarının yapısının korunmasında, sinir iletiminin sağlanmasıda görev alan yağ asitlerinden zengin karpuz çekirdeği, öğrenmeyi kolaylaştırarak hafızayı güçlendirir. KASLARI RAHATLATIR
Spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesi; kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur, kasları güçlendirir, egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırır.