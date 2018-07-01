Kemoterapi ihtiyacı her yıl azalıyor

Her gün yeni hedeflerin saptanıp bunlara yönlendirilmiş moleküllerin sentezlendiğini; bu yönde de tedavi ve ilaçların geliştirildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "İmmünoterapi, kemoterapiyi tamamen ortadan kaldırmasa da önemli ölçüde rolünün azalmasına neden olabilir" dedi. Prof. Dr. Serdar Turhal, bu tedaviler sayesinde kemoterapi ihtiyacının azaldığını vurgulayarak, "Kemoterapi kanser
in büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesini durdurucu tedavi yöntemleri olarak kullanılıyor. Ama immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi kullanımı arttıkça kemoterapi daha az kullanılmaya başlandı. Bunlar tümöre özel tedaviler olduğu için sağlıklı hücrelere daha az etkili ve yan etkiler de daha az oluyor" şeklinde konuştu. KANDA DOLAŞIRKEN ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARDA SAPTANABİLİYOR
İmmünoterapiye ek olarak bir diğer gelişmenin de gen tedavisi olduğunun altını çizen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, gen tedavileriyle kanseri ortaya çıkaran onkogenin fonksiyonunun engellenebildiğini söyledi. Ayrıca likit biyopsi (CTC ve ctDNA) tetkikleri sayesinde de kanserin bir yere yerleşip henüz kitle haline gelmeden kanda dolaşırken, çok küçük boyutlardayken saptanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Turhal, "Bu tetkikin kanserin erken tanısında kullanılması ümit vadediyor ancak bu henüz bir araştırma konusu. Bu işlemi biz daha çok zor bölgelerden tekrar biyopsi ihtiyacını azaltmak için yapıyoruz. Bunun tespiti de önümüzü çok açıyor ve kanser kitlesine ulaşamasak bile kandan aldığımız örneklerle kanserin moleküler yapısına, hedeflerine ulaşabiliyor ve tedaviyi yönlendirebiliyoruz" açıklamasında bulundu. KANSER AŞILARI UMUT VAAT EDİYOR
Son dönemde kanser aşılarının umut vaat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Aşılar kanseri önleyebildiği gibi kanser hücrelerini de ortadan kaldırabiliyor. Günümüzde etkin olarak kullanılan kanser aşıları var" dedi. Kanser aşılarının bazılarının kanser oluştuktan sonra tümörü yok etmeye yönelik kullanılan aşılar olduğunu belirten Prof. Turhal, "Bu aşı, tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85'ini oluşturan 'Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri' ileri evre hastalarının tedavisinde araştırılıyor" şeklinde konuştu. ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ, OECI AKREDİTASYONUNU ALMAYI BAŞARDI
Anadolu Sağlık Merkezi, kanserle mücadelede önemli bir adım attı. Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği'nin oluşturduğu tüm şartları yerine getiren Anadolu Sağlık Merkezi, OECI
akreditasyonunu almayı başardı. Kanser ile ilgili tüm hizmetlerde kanıta dayalı tıbbın bilimsel standartlarını sağladığını 800 farklı tetkik ile kanıtlayan Anadolu Sağlık Merkezi, Avrupa'da sayılı merkezin sahip olduğu akreditasyonu Türkiye
'ye kazandırdı. Anadolu Sağlık Merkezi, dünya çapında sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bulunan sivil toplum örgütü Planetree'den de "insan odaklı bakım" anlayışı çerçevesinde bronz akreditasyon almıştı.