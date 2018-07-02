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eksikliği olanlar dikkat!

Türkiye’de eksikliği ciddi boyutta ve her 3 kişinin 2’sinde düşük değerle kendini gösteriyor. Güneş ışınlarının, yılın önemli bir bölümü etkili olduğu Antalya’da bile D vitamini eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. D vitamini değerinin düşük olması; kemik, eklem ağrıları, kas zayıflığı, aşırı terleme, halsizlik, metabolizma yavaşlığı, depresyon ve çökkün ruh hali gibi şikayetlerle ortaya çıkabiliyor. Güneşlenmenin yanı sıra yeterli vitamin almanın en iyi yolu, sağlıklı ve dengeli den geçiyor. Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 16:04
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D vitamini eksikliği olanlar dikkat!
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