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Düşünülenin aksine zayıflatıyor...İşte yemeniz için 8 neden!

Çikolatalı, vanilyalı, limonlu, çilekli, kavunlu ve daha niceleri… , özellikle sıcak yaz günlerinin en favori tatlısı hiç kuşkusuz. Tadına doyum olmaz lezzetinin yanı sıra kalsiyum ve protein başta olmak üzere içerdiği A vitamini, B vitamini, K vitamini ile fosfor gibi pek çok vitamin ve mineraller sayesinde en sağlıklı tatlılardan biri olarak yerini korumaya devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan yaz aylarında hem serinlemek hem tatlı ihtiyacını sağlıklı bir besinle karşılamak için haftada 2-3 kez 2’şer top dondurma yemekte fayda olduğunu belirterek, “ Ayrıca özellikle tatlı isteğinin en çok görüldüğü ikindi saatlerinde, kalorisi daha düşük olduğu için sade veya meyveli dondurma tercih edilmeli” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan dondurmanın bilinçli ve aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketildiğinde sağladığı 8 faydasını anlattı, önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 11:01
Düşünülenin aksine zayıflatıyor...İşte dondurma yemeniz için 8 neden!

KEMİK VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposu. Kalsiyum da kemik ve diş sağlığımız için çok önemli. Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, dişleri koruyor ve diş etlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Yaş gruplarına göre farklı kalsiyum ihtiyacına sahibiz. Yetişkin kişilerde bu değer 1000-1200 mg kadar oluyor. Bu ihtiyacımızı süt/yoğurt/peynir ile karşılayabileceğimiz gibi, dondurmadan destek alarak da bir kısmını karşılayabiliriz. Örneğin 2 top dondurma ortalama 120-150 mg kalsiyum içeriyor.

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Düşünülenin aksine zayıflatıyor...İşte dondurma yemeniz için 8 neden!
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