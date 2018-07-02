Yüzdükten sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın

Denız
ya da havuzdan çıktıktan sonra kulak kanal
ının ıslak kalması, iltihap oluşumuna neden olabiliyor. Ayrıca gerekli hijyen şartları sağlanmamış havuz ve denizlerin kullanımı da mantar ve dış kulak
enfeksiyonları gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Central Hospital'dan Kulak-Burun-BBoğaz Uzmanı Opr. Dr. Irmak Uçak, yaz aylarında yaşanan kulak rahatsızlıklarını ve alınabilecek önlemleri anlattı…
Yaz mevsiminde suyla çok fazla temas halinde olmak, kulak kanalı girişi ile kulak zarı arasındaki dış kulak yolunda hastalık oluşumunun artmasına yol açıyor. Kulak kanalı cildinin dış bölümünde bazı salgı bezleri bulunur. Bu bezler, dış kulak yolu cildini tabaka gibi kaplayan serumen adlı bir salgı oluşturur. Oluşan salgı ise zamanla katılaşır ve kulağın dışına doğru atılır. Kulak sağlığını koruyucu özellikte olan bu salgının yokluğu; kulakta kuruma, kaşıntı ve enfeksiyona yatkınlığa sebep olur.
Kulak salgısının fazla miktarda ve koyu kıvamlı olması, kulak kanalının dar oluşu, kulaklık veya işitme cihazı kullanımı ve pamuklu çubuklarla yapılan kulak temizliği gibi sebepler, salgının kulak kanalında birikmesine neden olabiliyor. Bu birikme ise zamanla tıkanıklığa yol açabiliyor. ENFEKSIYONA YOL AÇAR
Dış kulak kanalında oluşan kulak kirini pamuklu çubuk, sivri uçlu cisimler, havlu kenarı, peçete gibi malzemelerle temizlemeye çalışmak; katılaşmış salgıyı kulak zarına doğru itebiliyor. Bu durum kulağın kendini temizleme fonksiyonunu bozarken, kulak cildine ve kulak zarına da zarar verebiliyor. Ayrıca oluşan küçük sıyrıklar ve cilt çatlakları enfeksiyona sebep olabiliyor.
Kulak kiri dış kulak yolunu tamamen tıkamamışsa, kaşıntı dışında bulgu vermeyebilir. Denize ve havuza girdikten sonra bu tıkaçlar suyun etkisiyle yumuşayarak şişebilir ve kulakta tıkanıklık, dolgunluk hissi, işitme azlığı gibi şikayetlere yol açabilir. Kulak kirine bağlı tıkanıklıklar çoğunlukla ağrı
sız olsa da, kulak kanalını tamamen kapattığında basınca bağlı hafif bir ağrı hissedilebilir.
Yaz aylarında suyla teması artan kişilerin kulak kanalı, dış kulak kanalındaki koruyucu salgı tabakasının ortadan kalkmasıyla enfeksiyonlara daha yatkın hale gelir. Dış kulak yolu iltihabında kulak kanalı ağrılı, şiş, kızarık ve nemli olur. Kulak kepçesi hareket ettirildiğinde ve kulağa bastırıldığında ise şiddetli ağrılar oluşabilir. HEKİME DANIŞMADAN ÇÖZÜM ÜRETMEYİN
Kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, kulak mantarı gibi hastalıklarda kullanılan damlalar; farklı özellikler taşır. Dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan damlalar, mantar enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon şiddetini artırabilirken; kulak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar ise kulak zarında delik olan hastalarda orta kulağa geçerek enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu nedenle bir uzman tarafından kulak muayenesi yapılmadan önce kesinlikle kulak damlası kullanılmamalıdır.