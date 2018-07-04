Plajlar için "Et yiyen bakteri" uyarısı!

Florida Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda plajlara akın eden insanlara 'mikroskopik' deniz bakterilerinin etkisi konusunda uyarıda bulundu. Hatta bakanlık, bu bakterilerin varlığı konusunda uyarmak için cankurtaranların mor bayraklar taşıyacağını söyledi.

Et yiyen bakteriler, bu canlının argo adı. Hatta 'deniz biti' de deniyor. Denizanasının larva formu kadarlar. Zar zor görünüyorlar. Genelde Florida sahillerinde larvalayan ve görülen bu canlılar, henüz ülkemizde görülmedi.





FARKLI SEMPTOMLAR GELİŞMEYE BAŞLIYOR

Bu küçük organizmalar ile temasa geçmek, çirkin ve kaşıntılı döküntülere sebep olabilir. Etkilenen bir insanın cildi oldukça kötü olabilir. Tek bir organizma, insan vücudunu en az 100 farklı yerinden sokacak kadar kabiliyetli oluyor. Kaşıntı ve rahatsızlık durumu genellikle 1 hafta içerisinde ortadan kalkıyor, ancak kişide farklı semptomlar gelişmeye başlıyor. Bazı insanlar bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, uykusuzluk ve kas spazmları yaşayabilir.

Rahatsızlık veren bölgeler bazen siğil görünümüne de geçebiliyor. Enfeksiyon şiddet kazandıkça, artan bakteri miktarı nedeniyle bölge çürümeye başlıyor. Uzuv şişebiliyor, hatta kangrene çevirebiliyor. Bu saatten sonra tıbbi müdahale gerekiyor.

Florida Sağlık Bakanlığı denizde tişört giyilmemesi tavsiye etti. Larvalar tişört altında kolayca kalabilir. Aynı zamanda insanların mümkün olduğunca mayo giymesini tavsiye ediyorlar. Suyun dışına çıktıktan sonra mayonunun tatlı su ile yıkanması gerektiğini vurguluyorlar. (Milliyet)