Sadece Kastamonu’da yetişiyor...Uzun yaşamanın sırrı olarak o gösteriliyor!

Sizleri uzun yaşam sırrı olarak belirtilen, Üryani eriği ile tanıştıralım. Bu erik sadece Kastamonu'da yetişir ve her yerde yetişmemesi nedeniyle çok özel olduğu düşünülmektedir. Ala eriği olarak da bilinen bu erik, Ağustos - Eylül ayları arasında olgunlaşınca, dallardan toplanıp temizlenir. Kabukları tek tek elle soyulduktan sonra çam tahtalarına serilerek, çam tahta kokusunu içine çekerek kuruması sağlanır. Bu şekilde kurutulduktan sonra Ala eriği Üryani eriği adını alır. Meyvesi normal siyah eriğe göre daha küçük, biçimi yuvarlağa yakın ve kabuğunun rengi koyu mavimsi ve ince kabukludur. Hafif ekşimsi bir tadı vardır ve kurudukça ekşi tadı daha baskın hale gelir.