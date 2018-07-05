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Sadece ’da yetişiyor...Uzun yaşamanın sırrı olarak o gösteriliyor!

Sadece ’da yetişen ve her yerde yetişmemesi nedeniyle çok özel bir erik olan “” hakkında açıklamalarda bulunan Diyetisyen Yrd. Doç. Dr. Aylin Hasbay Büyükkaragöz, üryani eriğinin özelliklerini anlattı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:22
Sadece Kastamonu’da yetişiyor...Uzun yaşamanın sırrı olarak o gösteriliyor!

Sizleri uzun yaşam sırrı olarak belirtilen, ile tanıştıralım. Bu erik sadece 'da yetişir ve her yerde yetişmemesi nedeniyle çok özel olduğu düşünülmektedir. Ala eriği olarak da bilinen bu erik, Ağustos - Eylül ayları arasında olgunlaşınca, dallardan toplanıp temizlenir. Kabukları tek tek elle soyulduktan sonra çam tahtalarına serilerek, çam tahta kokusunu içine çekerek kuruması sağlanır. Bu şekilde kurutulduktan sonra Ala eriği Üryani eriği adını alır. Meyvesi normal siyah eriğe göre daha küçük, biçimi yuvarlağa yakın ve kabuğunun rengi koyu mavimsi ve ince kabukludur. Hafif ekşimsi bir tadı vardır ve kurudukça ekşi tadı daha baskın hale gelir.

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Sadece Kastamonu’da yetişiyor...Uzun yaşamanın sırrı olarak o gösteriliyor!
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