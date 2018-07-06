Haberler Sağlık Haberleri Baba olmak isteyene günde bir avuç kabuklu yemiş

Baba olmak isteyene günde bir avuç kabuklu yemiş İngiliz bilim insanları, hava kirliliği, sigara ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerle sperm kaliteleri düşen erkeklere günde bir avuç kabuklu yemiş önerdi