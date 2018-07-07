Yumurta bizi yavaş yavaş zehirliyor mu?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıpta çok fazla ilerlemeler olmaya başladı. Bu durumun gelişmesiyle birlikte yediğimiz yiyecekler hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmalarda, yumurtanın zehirli olduğu açıklanmıştı. İşte yumurta bizi zehirliyor mu sorusunu sorduran o açıklamalar…
Giriş Tarihi: 7.7.2018 14:54
Gaia Dergi'nin derlediği habere göre, yumurta yüksek protein içeriği ile tanınan bir hayvansal gıda türü ve tüm aminoasitleri bulundurur, ancak bitkisellerle de bütün aminoasitleri alabilir, böylece protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.