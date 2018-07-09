Bır önceki yazdan kalan kremlerı çöpe atın!

Güneş hem fiziksel, hem ruhsal sağlığımıza pek çok fayda sağlasa da, yaz aylarında uzun süre, özellikle de öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmak çok riskli. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için almanız gereken 10 önlemi anlattı....

1. 11.00-16.00 arasına dikkat!

Ciltte hasar oluşumunu önlemek için, zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa güneş koruyucu krem kullanmayı asla ihmal etmeyin.

Yaz aylarında kullandığınız ürünün güneşten koruma faktörünün 50 (SPF) olmasına da dikkat edin.

2. Cilt tipinize özel ürün kullanın

Güneş kremlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey; UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu özelliğe sahip olması. Gövdeye ve vücudun diğer bölgelerine uygulanan süt formundaki koruyucular yüz için uygun olmayabiliyor, mevcut akne ve hassasiyet gibi problemleri alevlendirebiliyor.

Bu nedenle yüz için kullanacağınız güneş koruyucu ürünleri, cildinizin özelliklerine göre seçmeniz daha uygun olacaktır. Cildiniz alerjik, akneli veya lekeli bir yapıya sahipse ya da kızarıyorsa, bu tür probleminize yönelik özel güneş koruyuculardan faydalanın. Bu tarz ürünler cildi güneşten korurken aynı zamanda altta yatan hastalığa yönelik tedavi de sağlıyorlar.



GİYİNMEDEN ÖNCE SÜRMELİSINIZ

3. 20 dakika önce sürün Güneş koruyucuları açık havaya çıktıktan sonra değil, henüz kapalı ortamdayken, dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmeniz çok önemli. Koruyucu ürünü açıkta kalan ve güneşten etkilenecek olan göz kapakları, kolların iç kısımları, ense, dış kulak, dudak ve ayak üstleri gibi bölgeleri de kapsayacak şekilde, kıyafetinizi henüz giymemişken uygulamaya özen gösterin.

4. Bir avuç dolusu!

Güneşten koruyucu ürünün fayda sağlayabilmesi için mutlaka uymanız gereken bir başka kural da, cildinize yeterli miktarda sürmek olmalı. Vücudunuzun açıkta kalan bölgelerine en az bir avuç dolusu güneş kremi yedirin.

Kulak, ense, burun, omuz ve ayak üstü gibi güneş ışınlarının dik geldiği alanlara özellikle dikkat edin.

5. Güneş altında bırakmayın

Uygun şartlarda saklamış olsanız bile bir önceki yazdan kalan, kullanım süresi geçmiş, güneşin altında uzun süre kalmış, kapağı ya da kutusu deforme olmuş güneş koruyucu ürünleri kullanmayın. Isıyla etkisi azalacağı için koruyucu ürünleri plajda veya başka bir yerde, güneş altında bırakmamaya dikkat edin.



PERDEDEN DE SIZAR

6. Bulutlu havalarda da korunun

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları araba camından veya evdeki perdelerden de sızma özelliğine sahiptir. Hatta kapalı havalarda bile bulutlardan süzülerek cildimizde hasar oluşturabiliyorlar.

Bu nedenle vücudunuzun açıkta kalan bölgelerinize, bu tür durumlarda da koruyucu ürünü kullanmaya devam edin.

7. Her iki saatte bir tekrarlayın

Dışarıda kaldığınız süre boyunca ürünü her iki saatte bir tekrarlamayı ihmal etmeyin. Aşırı terleme, yüzme veya duş sonrası ise zamanı dikkate almadan işlemi mutlaka tekrarlayın.

8. Gölgede durmak yetmez

Güneş ışınları çevreden yansıma özelliğine de sahip olduğu için havuz, deniz, kum ve yerden yansıyarak da etki gösteriyorlar.

Dolayısıyla gölgede oturmak güneşten korunmak için yeterli olmayabiliyor.

Açıkta kalan bölgelerinize gölgede bile güneşten koruyucu ürünü tekrarlamaya devam edin.