Her 10 yetişkinden birinde görülüyor!

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, diyabetlilerin günlük yaşamda mutlaka dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı. Belirlenen diyete uygun besinler tüketilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Deniz Gökalp "Öncelikle diyabet sorununuz olduğunu kabullenin. Hastalıkla beraber yaşamak zorunda olduğunuz bilinciyle davranın. Diyabet tedavisi, diyabet eğitimi ile yani hastalığın öğrenilmesiyle başlar. Tıbbi beslenme programınıza ve diyabete uygun besinleri tüketerek beslenin. Kompleks karbonhidratları seçmeye özen gösterin ve gün içinde üç ana üç ara öğün planlayın. Beslenme programındaki bütün besin gruplarından tüketin. Kan şekerini hızlıca yükselten karbonhidrat içeriği zengin bal, şeker, reçel, pekmez, kurabiye, kek, çikolata gibi ürünlerden uzak durun. Bunların yerine, kan şekerini yavaş yükselten kompleks karbonhidratları seçin. Beyaz ekmek yerine tahıllı veya esmer ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edin. Günde 2-3 litre su tüketilmeli. Yeterli sıvı alamamak kan şekerinin yükselmesine, böbrek sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle yaşlıların susama merkezinin baskılanması nedeniyle susama hisleri azaldığından dolayı günlük almaları gereken sıvı miktarını karşılanması gerekiyor. Bu nedenle yaz aylarında su tüketimini artırmak, diyabetliler için daha da önemlidir.

KOLA VE HAZIR MEYVE SULARI...

Ayrıca kola ve hazır meyve suları gibi şeker eklenmiş içecekleri ve alkollü içecekleri tüketmeyin" şeklinde önerilerde bulundu.

Gökalp her gün ortalama 30-60 dakika yürüyüş yapmanın da yararlı olacağını belirterek "Sabah veya akşam, aşırı sıcak olmayan saatlerde, yemekten bir saat sonra yürüyüş veya yüzme gibi egzersizlerin yapılması kan şekeri kontrolü, kilo verme, kalp damar hastalıklarından korunma gibi faydalar sağlıyor. Yaşlılar egzersiz öncesinde kalp hastalığı açısından değerlendirilmeli eğer kalp damarlarında herhangi bir sorun yoksa egzersiz programı düzenlenmeli. Bununla birlikte ayak bakımına da dikkat edilmeli.

Diyabetik ayak, günümüzde nontravmatik bacak ampütasyonlarının (bacak kesilmesinin) en sık nedeni olduğu için diyabetik kişilerde ayak bakımı büyük önem taşıyor. Ayaklarınızı her gün ılık, sabunlu suyla yıkayıp kurulayın. Ayak tabanlarınızda kuruma olabilir. Bu nedenle ayaklarınıza nemlendirici kremler sürün, parmak aralarına sürmemeye özen gösterin. Pamuklu çoraplar giyin. Çorabınız bacağınızı sıkmamalı, iz bırakmamalı. Ayaklarınızda nasır varsa mutlaka cildiye uzmanına gidin ve tedavi ettirin. Yazın mutlaka çorap giyin. Çıplak ayakla dolaşmayın. Ayakkabılarınız rahat olmalı, dar veya bol olmamalı. Ayak tırnaklarınız düz olarak kesilmeli.

EĞER SİGARA KULLANIYORSANIZ...

Diyabet hastalarının düzenli olarak kan şekeri değerlerini kontrol etmesi gerektiği vurgulayan Prof. Dr.Gökalp "Şeker ölçüm cihazı alarak kendi şekerinizi ölçmeyi öğrenmeli ve takip etmelisiniz.

15 DAKİKA SONRA ŞEKERİNİZİ YENİDEN ÖLÇÜN

Prof. Dr. Deniz Gökalp Hipoglisemi yani şeker düşmesine karşı bilinçli olunması gerektiği ve dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek " Açlık hissi, titreme, terleme, çarpıntı, dudakta ve dilde karıncalanma, solukluk, huzursuzluk gibi semptomların varlığında kan şekerinin düşmesinden şüphelenerek kan şekerinizi ölçün. Kan şekeri < 70="" mg/dl="" düşmesi="" hipoglisemi="" anlamına="" geliyor.="" bu="" durumda="" 4="" kesme="" şeker="" veya="" 1="" bardak="" meyve="" suyu="" için.="" 15="" dakika="" sonra="" şekerinizi="" yeniden="" ölçün="" ve="">< 80="" mg/dl="" ise="" tekrar="" şeker="" alın.="" bir="" diğer="" önemli="" husus="" doktorunuzun="" haberi="" olmadan="" bitkisel="" ilaçlar="" kullanmayın"="" şeklinde="">