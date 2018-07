Haberler Sağlık Haberleri Her 10 yetişkinden birinde görülüyor!

Her 10 yetişkinden birinde görülüyor! Dünya genelinde her 10 yetişkinden biri diyabetli olup yaklaşık 425 milyon diyabetli bulunuyor. Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) tahminlerine göre 2040 yılında diyabetli sayısının 650 milyon olması bekleniyor. Bununla beraber ne yazık ki her 2 diyabetli yetişkinden 1’i diyabet sorunu olduğunun farkında bile değil. Her 6 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkileniyor. Eskiden diyabet zengin ülkelerde daha fazla görülürken günümüzde diyabetlilerin yüzde 75’i düşük-orta gelirli ülkelerde yaşıyor ve her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Diyabetle birlikte yaşamayı öğrenmek ve önemli hususlara dikkat etmek bu nedenle hayati önem taşıyor.

İHA Sağlık Haberleri Giriş Tarihi: 11.7.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 13:14