Bu durum beyin kanaması riskini artırıyor!

Op. Dr. Lokman Bayrak, gerek şehir içinde çalışma hayatına devam edenler, gerekse tatilde deniz ve güneşin keyfini çıkaranlara sıcak hava konusunda uyarılarda bulunarak, "İnsanların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için pek çok yolu deniyor. Cilt sağlığınız için güneş koruyucular, saç bakımınız için maskeler derken hayati önem taşıması nedeni ile atlanmaması gereken bir nokta da beyin sağlığı. Özellikle belirli bir yaştan sonra, tansiyon hastalarında görülen beyin kanamaları sıcak havalarda daha da artış gösteriyor" dedi.

TANSİYON HASTALARI DİKKAT

Bayrak, aşırı sıcaklarında tansiyon hastalarının daha çok etkilendiğini anlatarak, "Aşırı sıcak havalar, en çok yüksek tansiyona sahip hastaları etkilemektedir. Tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesi çok korkulan bir sonuca, beyin kanamasına neden olabilir. Beyin kanamasına başka (doğumsal damar değişiklikleri, pıhtılaşma bozuklukları, pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, bazı karaciğer hastalıkları, yüksek dozda alkol kullanımı, v.b.) nedenlerin de yol açtığı bilinmekle beraber en önemlisi yüksek ve dengesiz tansiyondur" dedi.

ÖĞLE SAATİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Özellikle belli yaş üstündeki insanlar ve kalp damar ile tansiyon gibi hastalıkları bulunan insanların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye eden Op. Dr. Bayrak, "Havanın çok sıcak olduğu saat 11:00'le 15:00 arasındaki öğle sıcağında dışarıya çıkmamaya özen göstermeliler. Aşırı sıcak dediğimiz normal ortalama sıcaklık değerlerinden 5 ile 8 derece üzerindeki durumlarda mutlaka serin yerlerde bulunmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEYİN KANAMASINDA İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Op. Dr. Lokman Bayrak, beyin kanaması sırasında hastanın yere düşüp bayılması halinde öncelikle hastanın solunumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Solunumun düzenlenmesini sağlamak beyin içi basıncın artacak olması nedeniyle bulantı kusma gibi durumlarda kusmuk materyalinin nefes borusuna ve akciğere kaçmasının önlenmesi sağlanmalı, hastanın dili dışarıya çıkarılmalı ve hava pasajı açılmalı ve hasta yan çevrilerek kusmuğunun dışarıya atılması sağlanmalıdır" uyarılarında bulundu.

SICAK HAVALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bayrak, sıcak havalarda insanların dikkat etmesi gereken konularla ilgili ise, "Güneş altında uzun süre kalmamaya özen göstermeli, güneşin direkt etkilerinden kendilerini korumak için baş bölgelerini koruyacak şapka ya da bandana ile dolaşmalı, sabah 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında güneş altında kalmamalı, Aç kalmamaya dikkat edip sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeli, gün içerisinde artan su ihtiyacını gidermeli, Aşırı şiddetli baş ağrısı durumunda dikkatli olmalı, İlaçlarını düzenli olarak almalı, tansiyon kontrollerini daha sık yapmalıdırlar" diye konuştu.